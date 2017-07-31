Son dakika... Yıldırım Demirören, Şenol Güneş ile görüştü

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak ve çok tartışılacak buluşma bugün gerçekleşti...
Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Milli Takım Teknik Direktörlüğü için adı geçen Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi.
Demirören'in evinde öğleden sonra gerçekleştirilen zirvede, ikili detayları görüştü.
4 MAÇLIK TEKLİFİ KABUL EDERSE...
Deneyimli koç Ufuk Sarıca, hem A Milli Erkek Basketbol Takımı hem de Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırıyor. Şenol Güneş, kendisine yapılması konuşulan 4 maçlık teklifi kabul etmesi durumunda hem Beşiktaş Futbol Takımı hem de A Milli Erkek Futbol Takımı'nı aynı anda çalıştıracak.
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