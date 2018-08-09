Yıldırım Demirören: 'Saygı ve hoşgörü futbolumuzdan eksik olmasın'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Yıldırım Demirören: 'Saygı ve hoşgörü futbolumuzdan eksik olmasın'
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Futbol
09.08.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Yıldırım Demirören: 'Saygı ve hoşgörü futbolumuzdan eksik olmasın'

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Yıldırım Demirören: 'Saygı ve hoşgörü futbolumuzdan eksik olmasın'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sezon öncesinde TFF resmi sitesinden mesaj yayınladı.

İşte Yıldırım Demirören'in açıklaması;

Değerli futbolseverler;

Futbolda büyük bir hasretle beklediğimiz yeni sezonu, bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçlarla açıyoruz.

Öncelikle tüm profesyonel ve amatör liglerimizde dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in öne çıktığı, tarihe geçecek güzelliklerin yaşandığı bir futbol ortamı ve güzel bir sezon diliyorum.

Türk futbolunun değerine değer katacak barışçıl anlayışın ilke edinilmesi Futbol Federasyonu olarak bizleri fazlasıyla memnun etmektedir.

Dileğimiz bu ruhun hiç bozulmadan sürmesi ve tribünlerimizin de omuz omuza dünyaya örnek olacak birlik ve beraberlik mesajları vermesidir.

Centilmenlik efsanesi Lefter Küçükandonyadis'e adadığımız bu sezonun "Ordinaryüs'ün adına yakışır şekilde geçeceğine de inancımız sonsuz…

Tarihin altın sayfalarında unutulmaz izleri bulunan Lefter'in bize miras bıraktığı örnek rekabet duygularını hepimizin yücelterek yaşatması, futbolumuza en büyük katkı olacaktır.

Yeni sezonla birlikte inanıyorum ki, ülke futboluna en büyük katkıyı genç Türk futbolcular sağlayacak, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bizlere gösterecektir.

Her zaman, futbola getirilen yenilik ve devrimlere ayak uyduran futbolumuz, Video Yardımcı Hakem sistemiyle ayrı bir kaliteye kavuşacak, VAR hakemlik standartlarını yükseltecektir.

Futbol tutkusu, organizasyon becerisi, modern genç stadyumları, uluslararası kariyerli yıldızlarıyla Türk futbolunun yeni sezondaki en önemli hedefi, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi ev sahipliği onurunu, 27 Eylül'deki oylamayı kazanarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ev sahipliği ile taçlandırmaktır.

Süleyman Seba'ları, Hasan Doğan'ları, Turgay Şeren'leri, İlhan Cavcav'ları, Lefter Küçükandonyadis'leri rehber edinen, rakibe saygıyı ilke belirleyen, güzel oyuna değer katan bir futbol ailesi temennisiyle yeni sezonda tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci ve hakemlerimize başarılar diliyorum.

Saygı, hoşgörü, kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ediyorum.

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