Yıldırım Demirören: Hakemleri bir maçta öldürmeyelim

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 9 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek olan MHK Yaz Seminerleri'nin açılışında, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve yetkililer hazır bulundu

Açılış konuşmasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören, katılımcılara, "Değerli kader arkadaşlarım." diyerek sözlerine başlarken, "Çünkü bizler aynı gemideyiz. Sizlerin başarısı, bizim başarımız. Sizlere yapılan her itham da bizlere yapılmıştır. Sonuna kadar sizlerin arkasındayım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geride kalan sezondaki performansınızdan dolayı sizleri kutluyorum ve bu sezon daha başarılı maçlar çıkarmanızı diliyorum." dedi.

Hakemlerin kamuoyunda fazla eleştirildiğinden yakınan Demirören, şunları söyledi:

"Bizim 11 hakemimiz Avrupa'da maç yönetti ve hepsi de takdir edildi. Birbirimize ihtiyacımız var. Hata her zaman olabiliyor. Bir maçın 5 saniyesindeki hata, sezon boyunca tartışılıyor ve ithamlar yapılıyor. Hakemin en iyi dostu, çaldığı düdüktür. Dostlarınızın artması için de düdüğünüzü en doğru şekilde çalacaksınız. Sizlerin kararları futbolun geleceğini belirler. Kararlarınızın arkasında dik durun. Bizler sizin arkanızda olacağız. Bu sezon daha çok çalışacağız. Takımlarımız büyük harcamalar yaparak kadrolarını güçlendirdi. Biz de daha az hata yapacağız. Bu gerekçeyle Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini destekliyoruz. Yetişirse ocak ayından itibaren, aksi durumda gelecek sezondan itibaren bu uygulamaya başlayacağız. Sizleri rahatlatmak için bu uygulamayı getiriyoruz."

Tüm futbol camiasının hakemlere destek vermesini isteyen Demirören, "Lütfen hakemlerimizi bir maçta öldürmeyelim. Kolay yetişmiyorlar. Hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inanalım. Hakemler şampiyonu belirlemiyor. Buna inanıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bizler sonuna kadar arkanızdayız." ifadelerini kullandı.

- Seminer 6 gün sürecek

MHK'nin hakem ve gözlemcilere yönelik düzenlediği Yaz Dönemi Seminerleri, 6 gün sürecek.

Organizasyonda, Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemleri 4-6 Ağustos, A Klasman hakemleri ile yardımcı hakemleri ve kadın FIFA hakemleri ile yardımcı hakemleri 6-8 Ağustos, üst klasman gözlemcileri ise 8-9 Ağustos'taki seminerlere katılacak.

Seminerlerde, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, MHK Eğitimcisi ve Mentör Jorn West Larsen eğitim verecek.