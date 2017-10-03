Yıldırım Demirören: Avrupa TFF'yi gıpta ile izliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, "Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

TFF, Milli Takım'ın FIFA 2018 Dünya Kupa eleme müsabakaları öncesi Tadelle ile Antalya'da sponsorluk anlaşmasına imza attı. Tadelle'yi 'Milli Takımlar Resmi Çikolata Tedarikçisi' yapan imza töreni, Regnum Carya Golf & Spa Resort Carya'da gerçekleştirildi. Törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Başkanvekili Ali Dürüst, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Toksöz, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takım oyuncuları ve teknik heyet katıldı.

TFF Başkanı Demirören, "Milli takımın İzlanda ve Finlandiya maçlarını kayıpsız geçeceğine, Dünya Kupası finallerine katılacağına yürekten inanıyoruz. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize dünya kupasına giden yolda gönülden başarı diliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ekonomik olarak tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Dev markalarla sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz. Avrupa federasyonları tarafından gıpta ile izleniyoruz" diye konuştu.

İsveç gibi ülkelerden başkanların TFF'nin tesislerini gezip, Riva'yı kendi yapacakları tesise örnek aldığını anlatan Demirören, "Güven istikrarının sembolü yönetime sahibiz. Bu güven ve istikrar sayesinde UEFA 2019 Süper Kupa ev sahipliğini Türkiye'ye verdi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak organizasyon gücümüzün zirvesindeyiz. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacağız" dedi.

Demirören atılan imzanın dünya kupasına katılma başarısı için başlangıç olmasını diledi.

AHMET TOKSÖZ: "MİLLİ TAKIMA DESTEK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Toplantıda konuşan Ahmet Toksöz, ülkeyi temsil eden büyük bir kurumla bir araya gelip, milli takıma destek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Milli takımın başarısına yenilerini eklemek için destekçi rol oynamak istediklerini aktaran Toksöz, "Milli takımımıza İzlanda, Finlandiya maçlarında başarı diliyorum. Dünya Kupası gururunu hep beraber yaşayacağımızı umarız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Törende futbolcular teknik heyet makete imza attı.

Toplantı öncesi ve sonrası futbolcularla sohbet eden Demirören, Arda, Emre ve Sabri başta olmak üzere sporculara yakın ilgi gösterdiği görüldü.