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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
A.A
25.03.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Yıldırım açılışa katıldı, ilgi odağı oldu!

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Yıldırım açılışa katıldı, ilgi odağı oldu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Bolu'da yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından başlatılan "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Bolu Fenerbahçeliler Derneği tarafından 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'na yaptırılan basketbol potalarının açılış töreni düzenlendi.  Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen törende, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Mithat Yenigün, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selçuk Zorlu, taraftarlar ve öğrenciler yer aldı.
Programın gerçekleştirileceği salonda Yıldırım, okuldaki öğrencilerin forma ve bayraklarını imzaladı

Belediye Başkanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım'ın uzun zamandır başkan olduğunu hatırlatarak, "Aziz Başkan çok şey yaptı. Suya sabuna dokundu. Belki çok tenkit edilen adamlardan biri. Ben böyle adamları seviyorum. Fenerbahçe ve Türk sporuna birçok tesis kazandırdı. Türkiye'de ve dünyada spor deyince akla futbol geliyor. Türkiye'de futbol denildiğinde 'üç büyükler' ve Fenerbahçe akla geliyor. Sporun diğer branşlarında Fenerbahçe kadar ehemmiyet gösteren, dünyada kendinden bahsettiren başka takımımızın olmadığını bilesiniz." diye konuştu.

SPORA BÜYÜK KATKI
Yılmaz, Bolu'nun gelecekte spor, sağlık, turizm ve üniversite kenti olacağını, sporun da her branşının kamp merkezi olacağını, bu amaçla çalıştıklarını söyledi.

Mithat Yenigün ise Yıldırım'ın 20 yıldır spora yaptığı katkının sadece Fenerbahçe ile sınırlı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Amatör branşlara her yıl 50 milyon lira bütçemizde açık vererek destek veriyoruz. Bunun da yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun devlet eliyle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Olimpiyatlara gittiğimizde dikkat ederseniz kafilenin yüzde 20'si Fenerbahçe Kulübü altyapısından gidiyor. Bunun arttırılması lazım. Bunun başarılı olması için mutlaka devlet ile iş birliği yapmamız gerekiyor."
Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a hediyeler takdim edildi.
Daha sonra Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, okulun bahçesine yaptırılan basketbol potalarının açılışını gerçekleştirdi.
Açılıştan sonra öğrencilerin gösteri maçı yaptığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle tamamlandı.

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