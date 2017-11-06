Yılbaşı'nda gidiyor mu? Açıkladı...

Cenk "Başkan git derse giderim, kal derse Beşiktaş'ta yıllarca kalırım" dedi.

Adı, Avrupa'nın birçok takımı ile anılan ve özellikle de Premier Lig'ten talipleri olan Cenk, "Ben, Beşiktaş'ta mutluyum ama bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyorum" ifadesini kullandı.

Cenk şöyle devam etti:

- Ben de robot değilim 34 maç olmayacak hep atsam zaten Real Madrid'de oynarım.

- Negredo çok büyük işler başarmış ve egosu sıfır olan bir adam, aramızda bir sorun yok.

- Gelmiş geçmiş en büyük sporcu Michael Jordan. 23 numara giymemin nedeni de zaten Jordan'ın 23 numaralı forması.

- Benim için inanılmaz rakamlardan bahsedildi. Gurur vericiydi. Crystal Palace'a transferim direkten döndü. İyi ki öyle olmuş. (Beinsports)