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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.12.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 2.3 katı tazminat

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Yılbaşı büyük ikramiyesinin 2.3 katı tazminat

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.

55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro
Konyaspor: 25.55 milyon euro
Alanyaspor: 23 milyon euro
Kayserispor: 21.75 milyon euro
Kasımpaşa: 21.70 milyon euro
Sivasspor: 21.60 milyon euro
Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro
Antalyaspor: 20.55 milyon euro
Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro
MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro
Akhisarspor: 16.28 milyon euro
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro

Jose Mourinho son lig maçında Liverpool'a 3-1 kaybetmişti...

Liverpool 3-1 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig 17. haftasındaki dev maçta Liverpool, evinde Manchester United'ı 3-1 ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Bu sezon ligde fırtına gibi esen Liverpool, 24. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. 33. dakikada sol kanatta topla buluşan Lukaku'nun, ceza sahası içine sert ortasında kaleci Alisson topu elinden kaçırdı. Altıpas önünde bulunan Lingard, kopa kayarak vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve skora denge geldi. 'Kırmızılar'da 2. yarı oyuna dahil olan Shaqiri, 73 ve 80. dakikalarda kaydettiği 2 golle maçın skorunu belirledi. 28 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Liverpool bu sonuçla puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Manchester United ise lider Liverpool'un tam 19 puan gerisinde kaldı.
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