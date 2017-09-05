Yıkım ekibi: Semih & Melih A.Ş

1- POTAYA YAKIN OYNAYIP FARK YARATTIK
Turnuvada önceki maçlarda yaşadığımız belki de en büyük problem, hücumda potaya yeterince fazla sokulamamaktı. Belçika karşısında rakip yarı sahada topu alan potaya yöneldi ve bunun meyvesini ekstra ikili oyun fırsatlarıyla topladık.
2- YIKIM EKİBİ: SEMİH & MELİH A.Ş.
Özellikle ilk çeyrekte boyalı alanı ateşe veren Semih Erden, üst üste Melih'le yaptığı ikili oyunlarla hem takımı sırtladı hem de tribünleri ateşledi. İkinci periyotta Furkan Korkmaz, yine bench'ten gelip fark yarattı.
3- BELÇİKA DIŞARIDAN VURSA DA...
Tam saha baskının negatif bir sonucu olarak topu çalamadığımız Belçika hücumlarında geride boşluklar verdik. Rakip de bu boşlukları 3 sayı çizgisi gerisinden Gillet, Van Rossom ve De Zeeuw'la değerlendirdi.
4- TEMPOMUZ DÜŞTÜ AMA!
Soyunma odasına gitmeden tempomuz düşmesine ve Belçika farkı kapatır gibi olmasına rağmen ilk yarıda genel anlamda temposunu düşürmeyen ve toparlanmayı bilen bir 12 Dev Adam parkedeydi.