Yıkılan eski stat Bursa’ya nefes aldıracak

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeşil kimliğini öne çıkaracak adımlarını atmaya devam ediyor. Başkan Alinur Aktaş, bürokratlarıyla birlikte eski stadyum alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehre değer katacak projeleri toparlayıp sonuca götürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ilgilendiği, yıllarca Bursaspor’umuza, Bursa futboluna mekan olmuş Atatürk Stadyumu’nun yeriyle alakalı yapılan düzenleme çalışmalarını inceledik. Şehir merkezinde bulunan Kültürpark’ın bir nostaljisi var. Bu alan da 30 bin metrekarelik bir alan. Proje kapsamında bu alanı komple yeşillendiriyoruz, ağaçlandırıyoruz. Mevcut bazı yapıları da yıktık ve yıkacağımız bir iki yapı daha var. Proje kapsamında stadyum bölümümüz tarafında otantik bir kafeterya var. Kültürpark’ın ana giriş ve diğer giriş kapıları da olmak üzere 6 kapı da revize edilecek” diye konuştu.

Çalışmalar tamamlandığında Bursa’nın çok güzel bir meydan kazanacağını ifade eden Başkan Aktaş, yeşilin bol olacağı alanda vatandaşların hem spor yapabileceklerini, hem de dinlenip sosyalleşebileceklerini ifade etti.

Meydanın Bursalıların ve Bursa’ya gelen turistlerin itibar ettiği bir bölge olacağını belirten Başkan Aktaş, “Türkiye’deki yıkılan bütün stadyumlar, alışveriş merkezleri veya farklı alanlar olarak değerlendirildi ve hepsi ciddi yoğunluklara sebep oldu. Bursa’da ise burası meydan ve yeşil alan olarak kazandırılıyor, etrafı da ağaçlandırılıyor. Yaklaşık 800 - 900 bin TL’ye mal olan, meşe, huş ve akçaağaç gibi farklı ağaçların olduğu alanda yaklaşık 150 bin TL’lik fidanlar da dikilecek ve etrafı yeşillendirilecek” dedi.

15 Mayıstan itibaren hizmete açılacak

Başkan Aktaş, meydanın 15 Mayıstan itibaren kullanılabileceğini belirterek, “Ramazan ayıyla beraber burası yoğun olarak kullanılabilecek. Artık havalar da ısınmaya başlayacak. Ramazan döneminde Kültürpark’ta faaliyetlerimiz de olacak. Kültürpark’ın da bu alanla bütünleşmesiyle Bursa’ya nefes aldıran bir bölge olmasını hedefliyoruz” dedi.