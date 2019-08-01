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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Yiğit Yalçın Çitak'tan ikinci dünya şampiyonluğu

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Yiğit Yalçın Çitak'tan ikinci dünya şampiyonluğu

Kanada'da düzenlenen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak altın madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yiğit Yalçın, Kingston kentinde 24-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada laser radial sınıfında yarıştı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin milli sporcusu, 30 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yarış sonunda elde ettiği 54 puanla şampiyon oldu. Daha önce Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda da birinci olan Yiğit Yalçın, bu sonuçla ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Doruk Demircan (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 24'üncü olurken, Deniz Altay (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) ise 44'üncü sırada yer aldı.

Laser radial kızlar kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) yarışmayı 7'nci, Zeynep Tuncalı (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 15'inci, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 16'ncı ve Lara Nalbantoğlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 32'nci sırada tamamladı. 

Yiğit Yalçın Çitaktan ikinci dünya şampiyonluğu

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