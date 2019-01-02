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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.01.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Yiğit Caner Aydın: Asla pes etme, daima ilham ol!

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Yiğit Caner Aydın: Asla pes etme, daima ilham ol!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, “Farklılıklarla Yaşıyorum, Engelleri Aşıyorum Projesi” uyarınca; Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, Dünya Şampiyonu Milli Paralimpik Okçu Yiğit Caner Aydın ve Hürriyet Gazetesi Basketbol Muhabiri Fatih Saboviç öğrencilerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde, Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çok özel bir konuğu vardı; Dünya Şampiyonu Milli Paramlimpik Okçu Yiğit Caner Aydın... Yiğit Caner’e, Aydın Doğan Lisesi gazetecilik bölümünden mezun olan ve 10 yıldır Hürriyet Gazetesi Spor Servisi’nde çalışan basketbol muhabiri Fatih Saboviç eşlik etti.

Öğrencilerle ilham veren hikâyesini paylaşan Yiğit Caner Aydın kendisinden bahsederken, anlamlı mesajlar da verdi. Aydın, İstanbul Üniversite Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde 2013 yılında öğrenciyken o yıl başına stant düşmesi sonucunda C6 seviyesinde boyun omurunun kırıldığını ve omurilik felci geçirdiğini aktardı.

AYDIN: 6 GÜN BİLİNCİM AÇIK ŞEKİLDE YOĞUN BAKIMDA KALDIM
Göğüs altından itibaren bütün vücudu felçten etkilenen Yiğit Caner Aydın, “6 gün boyunca bilincim açık şekilde yoğun bakımda tedavi gördüm. O 6 gün boyunca, bana bir misyon yüklendiğini hissettim ve hayatta mücadelemle ilham olmama gereken çok insan olduğuna inandım. Daha sonra da 8 ay kadar hastanede tedavi gördüm” diye konuştu.

Doktorların ameliyatı öncesinde hayatta kalma şansını, yüzde 20 olarak öngördüğü Aydın, “Verdiğim yaşam mücadelesini kazandım ve o süreçten sonra ayağa kalkmak için ailemin, sevdiklerimin desteğini yanımda buldum. Okçuluk sevdasına tutulduktan sonra ise hayatım bambaşka bir yöne evrildi. Tekerlekli sandalye kullanmakta bile zorlandığım zamanlardan, ok atabildiğim ve spor yapabildiğim günlere geldim. Ardından Dünya Şampiyonluğu’na 2 rekor kırarak ulaştım. Şimdilerde bana, ‘Engel nedir’ diye sorulduğunda, ‘Engel, yapabileceğin bir şeyi yapmamaktır’ cevabını veriyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatta en önemli başarının, asla pes etmemek ve daima kişilerin diğer insanlara ilham vermesi olduğuna dikkat çeken Yiğit Caner Aydın, “Şimdilerde hikâyemi sosyal medya hesaplarım aracılığıyla aktarmaya çabalıyorum. İnsanların bana destek olması ve onlarla paylaşımlarda bulunmak beni çok mutlu ediyor” dedi. (Yiğit Caner Aydın’ı sosyal medyada takip etmek isteyenler; Twitter ve Instagram’da ‘yigitcaner’ adıyla arama yapabilir ve ‘Yiğit Caner Aydın’ aramasıyla YouTube kanalına abone olabilir...)

Yiğit Caner Aydın: Asla pes etme, daima ilham ol


SABOVİÇ: HAYALLER KURUN VE KENDİNİZE DAİMA İNANIN
Hürriyet Gazetesi Basketbol Muhabiri Fatih Saboviç ise, “Yıllar sonra okulumuzun müdürü Sayın Murat Karabulut ve müdür yardımcımız sevgili Zübeyde Adım hocamın davetiyle burada, lise basketbol takımımızla unutulmaz anılar yaşadığımız spor salonumuzda sahnenin bu tarafında karşınızda olmak benim için tarifi imkansız bir mutluluk... Beni ben yapan öğretmenlerime tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Özellikle de, benim için yeri apayrı olan meslek öğretmenim Ayten Büyükyılmaz Şenkul’a... Büyük bir şampiyonun, Yiğit Caner’in yanında bizim hikâyelerimiz bir hiç gibi. Yakın dönemde Yiğit Caner’le yapacağımız detaylı bir röportajla, yaşamı ve başarılarının detaylarına da değinmeyi çok isterim” diye konuştu.

Fatih Saboviç sözlerini, “Pablo Neruda’nın çok sevdiğim ve ilham aldığım bir cümlesi var; ‘İnsan sahip olamadığı her şeyin delisi, sahip olduğu her şeyin nankörüdür’ diyor. Bu nedenle elinizde olan her şeyin kıymetini bilin. Mutluluğu fazla uzakta aramayın, ona zaten sahip olduğunuzu keşfedin. Sürekli hayaller kurun ve kendinize daima inanın. Çocukluk hayalim olan spor gazeteciliğini 10 yıldır yapıyorum. Başta en yakın akrabalarım olmak üzere pek çok insan bana geçmişte, onlara hayallerimi anlattığımda gülmüştü. Ancak ben yine de, hepsini çok seviyorum. Bugünlere gelmemi sağlayan aileme de tüm kalbimle teşekkür ederim” ifadeleriyle sonlandırdı.

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