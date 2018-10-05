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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
05.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Yiğit Arslan: 'Avrupa'da oynamak isterim'

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Yiğit Arslan: 'Avrupa'da oynamak isterim'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın milli oyuncusu Yiğit Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bursa ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Yiğit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOFAŞ'ta mutlu olduğunu söyledi.

Yeni sezonda geçen yılki başarılarını tekrarlamak istediklerini aktaran milli oyuncu, "TOFAŞ olarak bu sezon hedefimiz, geçen seneki gibi final serisi oynamak. Yine geçen yılki gibi Türkiye Kupası'nda final oynamak. Aynı zamanda ULEB Avrupa Kupası'nda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdik. Umarım bu sezon da geçen yılki başarıyı tekrarlayabiliriz." diye konuştu.

Yiğit Arslan, takımda birçok ismin değiştiğini fakat yeni gelen oyuncuların çok uyumlu olduklarını belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin çok zorlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Lig çok güçlü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. Çok kaliteli oyuncuların oynadığı ve takımların seyircileriyle gerçekten çok önemli deplasmanlar oluşturduğu bir lig. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş bunlar büyük takımlar. Darüşşafaka'nın da iyi bir kadrosu var. Bunlar her zamanki gibi zorlayıcı ekipler olacaktır. Tabii ki diğer takımlar da iyi."

"Avrupa'da oynamak istiyorum"

THY Avrupa Ligi takımlarında forma giymeyi hedeflediğini dile getiren Yiğit Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geçen sezon aldığım sorumluluklardan daha fazlasını almayı hedefliyorum. Uzun süredir bunun için çalışıyorum. Milli takımda forma giyerek, elimden gelen her şeyi yapıp Dünya Kupası'na gitme hedefim var. Onun dışında TOFAŞ'ta da çok iyi bir sezon geçirip, takıma büyük katkılar yapıp, gerekli sorumlulukları alıp, güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Bunun dışında Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de var. Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, CSKA Moskova büyük takımlar. Bu takımlarda, Avrupa'da oynamak isterim. Bunun için çalışmaya devam ediyorum."
Yiğit Arslan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ve Slovenya karşısında aldığı galibiyetlerin organizasyona katılma adına önemli olduğunu aktardı.

"İkisi de kritik maçlardı." diyen milli oyuncu, "Evimizde kaybedeceğimizi düşünmüyordum. Seyircimiz önemli destek verdi. Deplasmanda oynanan Slovenya maçında takımımız gerçekten iyi oynadı. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

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