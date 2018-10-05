Yiğit Arslan: 'Avrupa'da oynamak isterim'

Bursa ekibinin 22 yaşındaki oyuncusu Yiğit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOFAŞ'ta mutlu olduğunu söyledi.

Yeni sezonda geçen yılki başarılarını tekrarlamak istediklerini aktaran milli oyuncu, "TOFAŞ olarak bu sezon hedefimiz, geçen seneki gibi final serisi oynamak. Yine geçen yılki gibi Türkiye Kupası'nda final oynamak. Aynı zamanda ULEB Avrupa Kupası'nda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Geçen yıl başarılı bir sezon geçirdik. Umarım bu sezon da geçen yılki başarıyı tekrarlayabiliriz." diye konuştu.

Yiğit Arslan, takımda birçok ismin değiştiğini fakat yeni gelen oyuncuların çok uyumlu olduklarını belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin çok zorlu olduğunu vurgulayan genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Lig çok güçlü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. Çok kaliteli oyuncuların oynadığı ve takımların seyircileriyle gerçekten çok önemli deplasmanlar oluşturduğu bir lig. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş bunlar büyük takımlar. Darüşşafaka'nın da iyi bir kadrosu var. Bunlar her zamanki gibi zorlayıcı ekipler olacaktır. Tabii ki diğer takımlar da iyi."



"Avrupa'da oynamak istiyorum"



THY Avrupa Ligi takımlarında forma giymeyi hedeflediğini dile getiren Yiğit Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen sezon aldığım sorumluluklardan daha fazlasını almayı hedefliyorum. Uzun süredir bunun için çalışıyorum. Milli takımda forma giyerek, elimden gelen her şeyi yapıp Dünya Kupası'na gitme hedefim var. Onun dışında TOFAŞ'ta da çok iyi bir sezon geçirip, takıma büyük katkılar yapıp, gerekli sorumlulukları alıp, güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Bunun dışında Avrupa'da oynamak gibi bir hedefim de var. Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, CSKA Moskova büyük takımlar. Bu takımlarda, Avrupa'da oynamak isterim. Bunun için çalışmaya devam ediyorum."

Yiğit Arslan, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ve Slovenya karşısında aldığı galibiyetlerin organizasyona katılma adına önemli olduğunu aktardı.

"İkisi de kritik maçlardı." diyen milli oyuncu, "Evimizde kaybedeceğimizi düşünmüyordum. Seyircimiz önemli destek verdi. Deplasmanda oynanan Slovenya maçında takımımız gerçekten iyi oynadı. İnşallah bu şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!