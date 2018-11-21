Yevhen Seleznov her an açıklanabilir! Transfer...
Ara transferde kadrosuna iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi: Yevhen Seleznov...
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor formasını giyen Yevhen Seleznov'un haklarını alan ünlü menajer Ahmet Bulut, Sarı-Kırmızılı yönetimle temasa geçti.
YÖNETİCİLERE GARANTİ VERDİ
Bulut'un Galatasaraylı yöneticilere, Seleznov'un devre arası Akhisar'dan ayrılacağını ve transferini gerçekleştirebileceğini söylediği öğrenildi. Uknaynalı golcü de Cimbom'da oynamayı çok istiyor.
BONSERVİSİNİ ELİNE ALACAK
G.Saraylı yöneticiler bu teklifi Fatih Terim'e iletecek. Olumlu geri dönüş olması durusunda harekete geçilecek. Seleznov'un alacaklarına karşılık Akhisar'dan bonservisini isteyeceği belirtildi.
GEÇEN SEZON GÜNDEMDEYDİ
Geçtiğimiz sezon başında Tudor döneminde de gündeme gelen 33 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Ukraynalı Seleznov daha önce Karabük formasını da giymişti.
Kaynak: Takvim
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