Yevhen Konoplyanka kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Yevhen Konoplyanka hakkında bilgiler
Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Sivasspor karşısında mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, transfer harekatına hız verdi. Sol açık için görüşülen isimlerin başında gelen Yevhen Konoplyanka ile büyük ölçüde anlaşan siyah beyazlı takımın transfer görüşmesi ile ünlü futbolcunun hayatı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yevhen Konoplyanka kimdir ve kaç yaşındadır?
Yeni sezonu kötü bir giriş yapan Beşiktaş, Ukraynalı milli futbolcu Yevhen Konoplyanka ile görüşmeye başladı. Asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynayan futbolcu için, Beşiktaş'ın bu transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. İşte, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka ile ilgili merak edilen bilgiler.
YELVEN KONOPLYANKA'NIN HAYATI
9 Eylül 1989 Kirovograd doğumlu olan Yevhen Konoplyanka Ukraynalı millî futbolcudur. 2016-2017 sezonunda Schalke 04 takımına kiralanmıştır ve Ukrayna millî futbol takımı forması da giymektedir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda kendine yer bulmuştur. Ukraynalı futbolcu, asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen sağ kanatta da oynayabiliyor.
Futbola 2002 yılında amatör olarak Olimpik Kirovohrad bünyesinde başlayan Konoplyanka, DYuSSh-2 Kirovohrad ve Dnipro Dnipropetrovsk kulüplerindeki mücadelelerinin ardından Dnipro takımının A2 kadrosuna, sonrasında ise kısa sürede A kadrosuna yükselmiştir.
Dnipro'da birçok Avrupa kulübünün radarına takılan Konoplyanka, Sevilla kadrosuna 2015 yılında dahil olmuştur. Bir sene burada top koşturduktan sonra Schalke 04'e kiralanan Konoplyanka, 2017 yaz transfer döneminde ise Schalke 04'e 12 milyon 500 bin lira bonservis bedeli ile transfer olmuştur.
Sağ ayağına hakim olan oyuncu 1,78 boyundadır.
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