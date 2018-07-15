Yeter artık West Ham!
İngiliz ekibi West Ham United, Fenerbahçe'nin istediği yıldızları bir bir kadrosuna katıyor.
Jack Wilshere'yi kadrosuna katan Ada temsilcisi sonrasında ise Yarmalenko ile transferlerine devam etmişti. West Ham United, Corinthians forması giyen ve Fenerbahçe ile adı anılan defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe taraftarları, "Yeter artık West Ham" yorumları yapıyor.
PHİLLİP COCU NE İSTEDİĞİNİ BİLİR
Hollandalı efsane Frank De Boer, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. De Boer, "Cocu'nun iyi bir ekibi vardır. Ne istediğini bilir. Kısa süreli değil uzun süreli planlar yapar. Fenerbahçe yönetimi de ona destek verecektir" dedi.
(Takvim)
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