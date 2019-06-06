Yetenek bir yere kadar, karakter lazım!

12 yıl oynadığı Fenerbahçe’nin facia bir sezon yaşadığını söyleyen Selçuk, “Yanlışlar dikkate alınarak bundan sonra doğru adımlar atılır diye düşünüyorum. Ali Başkan görevini tecrübe etti. Gelecek sezon çok daha iyi geçecektir” dedi.

SELÇUK Şahin, bir futbolcu için oldukça uzun sayılabilecek bir süre, tam 12 yıl Fenerbahçe forması giydi. Sessiz, sakin işini yaptı. Her zaman iyi niyetiyle, efendiliğiyle ve takıma katkı sağlayan futboluyla, bir çok teknik adamın vazgeçilmezi oldu. Fenerbahçeliler onu çok sevdi. Bir camiaya bu kadar mal olmuş futbolcuların aksine, diğer camialarda da sevildi Selçuk. Kimse hakkında kötü konuşmadı, konuşmuyor. 38 yaşında Gençlerbirliği ile Süper Lig’e çıkma sevincini yaşayan Selçuk, şu sıralar kendi geleceğini planlamaya çalışırken, yıllarını verdiği Fenerbahçe’nin hem geçmişini, hem geleceğini Hürriyet’e anlattı:

Bu sezondan kötüsü olmaz

“Fenerbahçe’de göreve büyük umutlarla tüm camianın desteğini alıp geldi Ali başkan... Sezon genelinde sergilenen performans herkesi üzdü ama son dönemde takım bir kıpırdanma yaşadı. Yeni sezondaki yapılanmaya büyükler karar verecektir. Bana göre bu sezondan kötü olma şansı yok. Facia bir sezon geçti ama yanlışlar göz önünde bulundurularak doğru adımlar atılır diye düşünüyorum. Ali Başkan, görevini de tecrübe etti ve bu, gelecek sezonda başarının gelmesi adına etkili olabilir. - Yeni sezon öncesi doğru transferler yapmak çok önemli. Burada şöyle bir sıkıntı da var, maalesef kısıtlı transfer hakkı mevcut... O anlamda da Sayın Ali Koç’un eli biraz bağlı artık... Gelecek sene, 2018-2019’daki başarısızlığı yaşamaya tahammülü yok. Ben açıkçası seneye işlerin yoluna sokulacağını düşünüyorum.”

Bizim farkımız takım ruhuydu

“Bizim dönemimizde bana göre en büyük artılarımız sık sık bir arada olan, vakit geçiren, arkadaşlığı yüksek seviyede tutan bir oyuncu grubu olmamızdı. Yetenek anlamında kıyasladığınızda, bizim dönemimizden sonraki 4-5 senede daha kaliteli adamlar da gelmiş olabilir ama o takım ruhu, sahada aynı dili konuşma durumu, bizim zamanımızdaki gibi yaşanmamış olabilir.”

Yetenek bir yere kadar...

“BENim oynadığım zaman en büyük gücümüz arkadaşlığımız ve aile ortamımızdı diyebiliriz. Kötü oynasak da iyi mücadele ediyorduk. Bu eksikleri tamamlayacak, aidiyet duygusu yüksek bir oyuncu grubu yakalanmalı... Çünkü gerçekten yetenek bir yere kadar, karakter çok daha önemli...”

EMRE BELÖZOĞLU CAMiANIN NE iSTEDiĞiNi BiLiYOR

“Emre gibi, Volkan Demirel ve Mehmet Topal da büyük karakterler. Gelecek sezon birlikte olurlarsa fark yaratırlar.”

“EMRE Belözoğlu çok önemli bir oyuncu ve karakter. O anlamda Fenerbahçe Kulübü’nün içini bilen, hem içeri hem dışarıda neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen biri... Taraftarın, camianın ne istediğini çok iyi biliyor. Volkan Demirel ve mehmet Topal gibi isimler de gerçekten çok büyük karakterler... Ben hepsinin, gelecek sezon birlikte mücadele etmeleri durumunda fark yaratacaklarına inanıyorum.”

Ersun Yanal, Fenerbahçe için doğru bir isim...

"Takımı 17.’likten alıp 6.’lığa getirmek başarıdır. Ersun Hoca’yı tanırım, birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Enerjisiyle kulübe yeni sezonda mutlaka büyük katkı sağlayacaktır."

ERSUN Hoca göreve geldiğinde de söylemişti, “yukarıda bitirmeye çalışacağız” diye... İlk dönemlerde istediği olmasa da son haftalarda bir seri yakaladı. Takımın durumu kötüydü çünkü... Başarılı bir sezon değildi belki ama kötünün iyisi olarak bakılınca, 17.’likten 6.’lığa gelmek başarıdır. Ersun Hoca da camianın ne istediğini bilen biri... Sahada taraftarın istediği takımı hayal edebiliyor kendisi...

iDMANLARI SERTTiR

Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biri olarak şunu söyleyebilirim. Ersun Hoca çok istekli, arzulu, işine sadık bir insan ve çok da disiplinlidir. Sert idmanları vardır. Ersun Hoca, Fenerbahçe Kulübü’ne yeni sezondaki enerjisiyle mutlaka büyük katkı sağlar. Ben sonuna kadar doğru isim olduğuna inanıyorum.

F.Bahçe futbolculuğun zirvesidir

Kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de oynadığı için şükrettiğini belirten 38 yaşındaki Selçuk Şahin, sözleşmesinin sürdüğü Gençlerbirliği’nde ne kadar devam edeceğine vücudunun karar vereceğini söyledi. Fenerbahçe’ye dair söylenecek çok şey var. Söylemekle bitmez... O kulübün içinde bulunmak, havasını teneffüs etmek, bir de kaptanlık yapmak çok büyük, apayrı bir his... Birçok gencin rüyası bize nasip oldu, o anlamda ne kadar şükretsek az... Şanslı insanlardan biriyiz. Mutluluğumu tarif etmek zor, geride kalan 12 senede çok önemli, çok güzel anılarım ve şampiyonluklarım var. Fenerbahçe futbolculuğun zirvesidir...

BUGÜN GENÇLERBiRLiĞi GELECEKTE YİNE F.BAHÇE

- Gençlerbirliği ile bu sene de devam ediyor sözleşmem. Sonraki duruma artık vücudum karar verecek. Kendimi iyi hissedersem oynayabildiğim yaşa kadar futbol oynamaya devam etmek isterim. Futbolculuk sonrasında da hocalık isterim. Fenerbahçe gibi bir kulübe geri dönme imkanım olursa, çok mutlu olurum. Oraya hocalık anlamında donanımlı ve kariyerli gelmek çok önemli olur... Umarım o anlamda da yolumuz kesişir.

YÜKSEK ÜCRETLi OYUNCUYA HAYIR

TüRKiYE’de gençlerle alakalı yüzde 100 çalışma yapmak gerekiyor. Arkalarında durulması lazım. Bu sene Trabzonspor çok iyi yaptı bu işi... Belki maddi sıkıntılardan dolayı gençlere yöneldiler ama demek ki çok doğru gençler gelebiliyormuş. - Bir oyuncuya çok yüksek rakamlar ödemeyip, altyapıya gerçekleştirilecek yatırımla zaman içerisinde en az 2-3 isim çıkarmak mümkün... Bunu 38 yaşında bir oyuncu olarak söylüyorum. İyi bir genç varsa, ben her zaman arkasında beklemeye hazırım.

FENER OL’A KADAR NE YAPILDI

F.bahçe her zor şartta taraftarıyla ilerledi. 3 Temmuz’da hem yönetim, hem de taraftarın duruşu takdire şayandı. Fener Ol kampanyasındaki desteğin büyüklüğü beni şaşırtmadı. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür F.Bahçe tribünü. Kampanyanın oluşumuna dek yaşanan süreç iyi yönetilseydi keşke... Bu kadar borcun oluşturulması, bu kadar büyük bir camiaya yakışmamış.

VAR DOĞRU UYGULANMALI

Var uygulamasını destekleyen bir insanım. Eğer doğru kullanılırsa adaletin kısmen doğru işleyeceğini düşünüyorum. Geride kalan sezonda doğru kararlar çıkıp çıkmadığı fazlasıyla tartışılır... Belki bizler de sistemle ilgili konulara tam olarak hakim değiliz. Umarım bu kıymetli uygulama seneye en doğru şekilde kullanılır.

5 ŞAMPiYONLUKTA iMZASI VAR

· SELÇUK Şahin, 12 yıl forma giydiği Fenerbahçe’de 2003-04, 2004-05, 200607, 2010-11 ve 2013-14 sezonlarında şampiyonluk gördü.

Dönem dönem takım kaptanlığı da yaptı.

· 1999-2000 Silifkespor

· 1999-2001 Hatayspor

· 2001-2003 İstanbulspor 69 maç 6 gol

· 2003-2015 Fenerbahçe 336 maç 20 gol

· 2015 Wil 1900 12 maç 1 gol

· 2015-2017 G.Birliği 48 maç 5 gol

· 2017-2018 Göztepe 27 maç 2 gol

· 2018-2019 Gençlerbirliği 29 maç 2 gol

A MiLLi FUTBOL TAKIMI · 25 maç