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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
27.04.2018 - 14:01, Son Güncelleme:

Yeşilgiresun Belediyespor'dan taraftara çağrı!

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Yeşilgiresun Belediyespor'dan taraftara çağrı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 29 Nisan Pazar günü sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkanı Kerim Aksu, taraftarın desteğiyle zorlu karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin de kendileri gibi ligde tutunma mücadelesi verdiğini anımsattı.
İki takım açısından mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, kazanan ekibin avantaj yakalayacağını ifade etti.

Maçta en büyük avantajlarının Giresun halkı olacağını, taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Aksu, şunları kaydetti:
"Demir İnşaat Büyükçekmece maçında alacağımız galibiyetle kalan haftalara daha moralli gireceğiz. Bir başka deyişle de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalma adına güçlü bir adım atmış olacağız. Bu nedenle bizim açımızdan hayati önem taşıyan karşılaşmada salonunun tamamen dolmasını bekliyorum. Basketbol sevdalısı taraftarlarımızla ve Giresunlu tüm sporseverlerle pazar günü oynanacak maçta 19 Eylül Spor Salonu'nda buluşmayı arzu ediyorum."
Ligde Yeşilgiresun Belediyespor , 34 puanla 14. sırada yer alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 35 puanla 12. basamakta bulunuyor.

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