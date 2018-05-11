Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında 13 Mayıs Pazar günü sahasında TOFAŞ'ı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.
Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOFAŞ ile lige tutunma adına bu sezonun en önemli maçını oynayacaklarını belirtti.
Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:
"Kazanmamız durumunda rakiplerimizin oynayacakları maçlara bakmaksızın ligde tutunmayı garantileyeceğiz. Hedefimiz son topa kadar TOFAŞ karşısında mücadele ederek, parkeden galip ayrılmak. Zor olacağını biliyoruz. Ancak arzu ettiğimiz skora ulaşacağımıza inancımız tam."
Kendi saha ve seyircileri önünde oynayacak olmalarının büyük avantaj teşkil ettiğini vurgulayan Güneş, Giresun halkından zorlu müsabakada destek beklediklerini sözlerine ekledi.
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