Yeşilgiresun Belediyespor'da hedef galibiyet!
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 29 Nisan Pazar günü Demir İnşaat Büyükçekmece'yi konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un başkan vekili Sertaç Güneş, rakipleri karşısında son topa kadar savaşarak parkeden mutlu ayrılmak istediklerini söyledi.
Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin de kendileri gibi kümede kalma mücadelesi verdiğini belirtti.
Her iki takım açısından önemli olan maçta gülen taraf olmak istediklerine dikkati çeken Güneş, "Parkeden galip ayrılan takım, ligde tutunmak için avantaj yakalayacak. O nedenle kazanan taraf olmak istiyoruz. Son topa kadar savaşarak Demir İnşaat Büyükçekmece önünde parkeden mutlu ayrılacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.
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