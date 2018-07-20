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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
20.07.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

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Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulunun, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Kerim Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gelecek sezon için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yeni sezon için ihtiyaç duyulan 5 milyon liralık kaynağa yeterli destek bulamadıklarını, bütçeyi oluşturamadıklarını ifade eden Aksu, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını aktardı.

Aksu, Süper Lig'de bulamadıkları sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacakları gerçeğinin ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
"Sadece belediye ve yönetici arkadaşların katkılarıyla bu takımın Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde devam etme imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu bu
ligde, federasyon tarafından sağlanan gelirler yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün lige devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, tüm alternatifleri değerlendirerek Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı almıştır."

Aksu, bugüne kadar kulüp çatısı altında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik adamlar ve çalışanların yanı sıra takımlarını destekleyen Giresun halkına teşekkür etti.

2006 yılında kurulan ve üç sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden yeşil-beyazlı kulüp, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşmüştü.

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