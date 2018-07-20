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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.07.2018 - 16:55, Son Güncelleme:

Yeşilgiresun Belediyespor ligden çekildi

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Yeşilgiresun Belediyespor ligden çekildi

Yeşilgiresun Belediyespor’un geleceği hakkında beklenen açıklama geldi. Giresun kamuoyunun ve basketbol camiasının büyük merakla beklediği açıklamayı Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu yaptı. Başkan Aksu, Yeşilgiresun Belediyespor’un yeni sezonda lige katılmayacağını açıkladı.

Sponsor bulamayacaklarını düşündüklerini belirten Aksu, “Süper Lig’de bulamadığımız sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacağımız gerçeği ortadadır. Sadece belediye ve yönetici arkadaşların katkılarıyla bu takımın TBL 1. Lig’de devam etme imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu bu ligde federasyon tarafından sağlanan gelirler yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün TBL 1. Lig’de devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tüm alternatifleri değerlendirerek TBL 1. Lig’e katılmama kararı almıştır. Ülkemize yeni basketbolcular yetiştirmek amacıyla altyapımızda bulunan yaklaşık 300 sporcumuz Giresun’da ki basketbol sevgisini yaşatmak için yoluna devam edecektir” dedi.

Açıklamasında “2006 yılında kurulan Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü 2010 yılına kadar bölgesel ligde mücadele etmiştir” diyen Aksu, şöyle devam etti; “Avrupa’nın en iyi ligi olan Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde tutunamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Euro Lig şampiyonu Fenerbahçe’yi oynadığı Barcelona maçından sonra Giresun’da konuk etmenin öneminin algılanamadığını düşünüyoruz.

Şimdiye kadar televizyon ekranlarından izlediğimiz, Galatasaray, Beşiktaş, Efes gibi efsane takımları kendi salonumuzda izleyip, yenmenin mutluluğunu, bu şehirde yaşayan insanlara ve çocuklarımıza katacağı vizyonu anlatmakta başarılı olamadık. Giresun’un Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde önemli bir marka olduğunu siyaset ve ticaretin önde gelenlerine çok defa ifade etmemize rağmen, ne yazık ki destek alamadık. Ülkemizin ve ilimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların olumsuzluğu, Süper Lig’den kalan 2 milyon lira borç ve lige katılmamız halinde ihtiyaç duyulacak 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon liralık bir tablo karşımıza çıkmıştır. Dövizdeki artışlarda bütçenin ve borçların yükselmesinde çok önemli bir etken oluşturmuştur. Bu rakamların sponsor ve destek olmadan temin edilemeyeceği ortadadır.”

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