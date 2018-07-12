Yerry Mina kimdir, kaç yaşında?
Fatih Terim’in Barcelona'nın stoperi Yerry Mina ile ilgili söyledikleri ardından gözler başarılı futbolcuya çevrildi. Galatasaray'ın IGTV hesabından spor müdürlerinin sorularını cevaplandıran Fatih Terim Kolombiyalı stoper Yerr Mina ile ilgilendiklerini söyledi. Peki, Yerry Mina kimdir, kaç yaşında?
Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak kendi ülkesinde başladığı ülkesinde başladığı futbol kariyerinde kısa sürede başarılı oldu. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan Yerry Mina, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekti.
Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tuttu.
Topu geriden oyuna sokma konusunda uzun boyuna karşın başarılı olan genç oyuncu, 1.95'lik boyuna karşın hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Risk almayı seven Mina, zaman zaman golle sonuçlanan hataları beraberinde getirebiliyor.
Barcelona, Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen stoper Yerry Mina'yı 11.8 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Yerr Mina, Polonya, Senegal ve İngiltere maçlarında forma giydi. Kolombiya son 16 turuna yükselirken Mina forma giydiği 3 maçta da forma giydi. Série A ekiplerinden Palmeiras'da oynamaktadır.
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