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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.07.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Yerry Mina kimdir, kaç yaşında?

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Yerry Mina kimdir, kaç yaşında?

Fatih Terim’in Barcelona'nın stoperi Yerry Mina ile ilgili söyledikleri ardından gözler başarılı futbolcuya çevrildi. Galatasaray'ın IGTV hesabından spor müdürlerinin sorularını cevaplandıran Fatih Terim Kolombiyalı stoper Yerr Mina ile ilgilendiklerini söyledi. Peki, Yerry Mina kimdir, kaç yaşında?

Kolombiyalı futbolcu Yerry Mina, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak kendi ülkesinde başladığı ülkesinde başladığı futbol kariyerinde kısa sürede başarılı oldu. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan Yerry Mina, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekti.

Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tuttu.

Topu geriden oyuna sokma konusunda uzun boyuna karşın başarılı olan genç oyuncu, 1.95'lik boyuna karşın hızlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Risk almayı seven Mina, zaman zaman golle sonuçlanan hataları beraberinde getirebiliyor.

Barcelona, Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen stoper Yerry Mina'yı 11.8 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Yerr Mina, Polonya, Senegal ve İngiltere maçlarında forma giydi. Kolombiya son 16 turuna yükselirken Mina forma giydiği 3 maçta da forma giydi. Série A ekiplerinden Palmeiras'da oynamaktadır.

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