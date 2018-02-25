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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Yerliler ve milliler sırtlıyor! Trabzonspor'da ilginç tablo...
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Sıradaki Haber:Burak Yılmaz'ı topa tuttu! 'Yaptığın işler...'

Futbol
A.A
25.02.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Yerliler ve milliler sırtlıyor! Trabzonspor'da ilginç tablo...

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da yerli ve milli oyuncuların skora yaptığı katkı dikkati çekti.

Ligin geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan bordo-mavili takımın gollerinin 27'si yerli oyunculardan geldi.
Karadeniz ekibinde, yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor.

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- Burak Yılmaz'dan 18 gol

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu 18 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Burak Yılmaz'ın ardından diğer milli ve yerli oyuncular Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3'er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.
Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye 3, Juraj Kucka 2, Matus Bero ve Ogenyi Onazi de 1'er olmak olmak üzere 11 gol kaydetti.

- 33 puana yerli katkısı

Trabzonspor'da yerli oyuncular 23 maçın 17'sinde gol atma başarısı gösterdi.
Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, ligdeki 36 puanın 33'ünü yerli oyuncuların gol attığı maçlarda aldı.

- Yerli oyuncuların golleri

Trabzonspor'un ligde gol attığı maçlar ve gol atan yerli oyuncular şöyle:
Trabzonspor-Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
Fenerbahçe-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz, Olcay Şahan
Trabzonspor-Gençlerbirliği (3-1) Olcay Şahan
Medipol Başakşehir-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
Beşiktaş-Trabzonspor (2-2) Olcay Şahan
Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (1-6) Abdülkadir Ömür
Trabzonspor-Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
Trabzonspor-Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Okay Yokuşlu
Trabzonspor-Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
Kasımpaşa-Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
Trabzonspor-Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor-Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor-Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür 

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