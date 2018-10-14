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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
14.10.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Yerli ve yabancı arasında uçurum olmasın

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Yerli ve yabancı arasında uçurum olmasın

Dolar ya da Euro üzerinden yapılan anlaşmaları TL’ye çevrilecek olan futbolcularla hafta içinde bir toplantı yapacak olan başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, “Yabancı oyuncular ile yerliler arasındaki makasın açılmasına izin vermeyeceğiz” mesajını iletecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’de yerleşik kişiler arasında dövizle yapılan sözleşmelerin TL’ye çevrilmesini öngören düzenlemesinin ardından, yerli oyuncuların sözleşmesini TL’ye çevirecek olan Galatasaray’da temel prensipler belirlendi.

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ile de görüşüp, bu değişikliğin takımı etkilememesi için harekete geçti. G.Saraylı yöneticiler, Serdar Aziz ve Ömer Bayram’ın milli takımdan dönmesinin ardından, Bursaspor karşılaşması öncesi Türk oyuncularla bir araya gelecek.

Ücret dengesizliğine izin verilmeyecek

Bu toplantıda bakanlığın kararı açık şekilde aktarılacak ve takım içinde gelir adaletsizliği olmamasına özellikle titizlik gösterilecek. Başkan Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın, Terim ile görüşüp bu konuda net bir karara imza attığı öğrenildi.

Cengiz ve Albayrak yaptıkları toplantıda, yerli oyuncuların kaygılı bir şekilde beklediği, TL ile imzalanacak yeni sözleşmeleri için “Yabancı futbolcular ile yerliler arasındaki makas açılmamalı, uçurum olmamalı. Aksi taktirde ücret dengesizliği doğar” ifadelerini kullandı.

Üç oyuncu ile aynı şekilde devam

İleride takım içinde kopmaların yaşanmaması için büyük hassasiyet gösteren ikili, “Buna izin veremeyiz. Takım içindeki dengeyi bozmadan en doğru sözleşmelere imza atacağız” diye konuştular. Buna göre yerli futbolcuların sözleşmeleri TL’ye çevrilirken ‘denge faktörü’ göz önünde bulundurulacak. Futbolcularla imzalanacak yeni kontratlarda sabitlenecek kur ve ödenecek rakamlar bu hafta belirlenecek. Sözleşmeleri daha önce TL üzerinden yapılan Muğdat Çelik, Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile mevcut anlaşmalar devam edecek.

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