Yerli transferinde hedef Emre Kılınç
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetimin hedefi özellikle iç piyasadaki potansiyelli yerlileri takıma kazandırmak.
Siyah beyazlıların bu doğrultudaki hedeflerinden biri de Sivassporlu Emre Kılınç.
Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı kanat oyuncusu, hem her iki kenarda hem de orta sahanın merkezinde görev yapabiliyor.
Emre ligde çıktığı 31 maçta 7 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
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