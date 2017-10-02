‘Yerli çete’ ligi Kuzey Kore'ye çevirdi

1- F.Bahçe, Akhisar yenilgisinde faturayı hakeme çıkardı. TFF’ye de bayrak açan Fenerbahçe isyanında haklı mı?

2- G.Saray, puan farkını açarak, liderliğini perçinledi. Milli ara sonrası başlayacak olan ‘zor fikstür’de koltuğu kaptırır mı?

3- Güneş’in yerinde olsanız F.Bahçe-Leipzig-Trabzon üçgeninden alınan sonuçlardan memnun olur musunuz?

4- Trabzon, liderin 10 puan gerisine düştü. 50. yılda şampiyonluk iddiasının bir anlamı kaldı mı?

5- Ligde yabancı hoca sayısı 6’ya çıktı. Yabancı oyuncu sayısının etkisi var mı?

6- A Milli Takım’ın son kadrosunu nasıl buldunuz? Sizce Türkiye, 2018’i görür mü?

MEHMET Y. YILMAZ:

HAKEM iNFAZCI ANCAK PUAN KAYBI DA ONDAN DEĞiL

1- Hakemin federasyonda ‘infazcı’ olarak çalıştırıldığını biliyoruz. Bu, hakemin geçmiş performanslarının da bize gösterdiği bir şey. Oyuncu kayıplarını hakeme bağlayabiliriz ama Akhisar’a puan kaybının sorumlusunun hakem olmadığını da söylemeli. Sorumlusu F.Bahçe’de transferi yöneten kişidir. F.Bahçe, üç büyük ekip içinde kadrosu en yetersiz olan ekipse bundan hakemi sorumlu tutamayız. Kocaman’ı eleştirebiliriz elbette ama elindeki kadro şapkadan tavşan çıkarmayı deneyebileceği bir ekip değil.

SON 10 YILDIR ZEVK ALDIĞIM EN İYİ GALATASARAY BU

2- G.Saray, son iki haftada sıfır da çekebilirdi. Ama müthiş bir kazanma arzusu var, hocasında da. Son 10 yıldır zevk aldığım en iyi G.Saray. Bu kazanma isteği ve arayışının ödülünü de alıyorlar. Şu anda bir numaralı şampiyonluk adayım. Arada kaza yapabilirler ama bu hırsı kaybetmedikçe şans da onlardan yana olur.

MEMNUN KALMAM ÇÜNKÜ 2 MAÇTA 1 PUAN KÖTÜ

3- Memnun kalmazdım. Leipzig maçı için zaten kazanma hesabı yapmış olmalıydı. İki lig maçından 1 puan ile çıkmak ise kötü. Beşiktaş, ligin en iyi kadrosuna sahip. Böyle bir ekipte ‘3 kişi cezalıydı, oyunumuzu oynayamadık’ mazeret olamaz. O takım hep birlikte antrenman yapıp, taktik çalışmıyor mu?

BU YIL TÜRKİYE KUPASI’NI ALMAK DAHA GERÇEKÇi

4- Trabzonspor’un rakibi, Trabzon medyasıdır. Alanya maçından sonra ortalığı yangın yerine çevirmeselerdi Yanal’ın kafasını karıştırmazlardı. Trabzon, İstanbul’dan galibiyetle dönebilirdi, ancak ekibin ve teknik direktörün üzerindeki baskı buna engel oldu. Trabzon için 50. yılda Türkiye Kupası daha gerçekçi.

ÇALIMBAY VE SAĞLAM GiBi HOCALARA YAZIK OLUYOR

5- YABANCI artışıyla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İki tür yerli hoca var: 1. grupta Rıza Çalımbay gibi gerçek hocalar, diğer gruptaysa ismi lazım olmayan ‘menajer-yönetici-teknik adam şeytan üçgeni’ ile kulüplerin paralarını buharlaştıran tipler. 2. gruptakilerin yaptıkları nedeniyle ağzı yananlar da yabancıya yöneliyor. Çalımbay ve Sağlam’a yazık oluyor.

MiLLi TAKIM, 2 MAÇI DA KAZANABİLECEK DURUMDA

6- İki maçı da kazanabilecek bir kadro. Abdülkadir de olsaydı, yadırganmazdı. 2018’i görmek bir hayal değil. Lucescu’nun kuracağı oyun düzeni ve sahaya süreceği oyuncuların performansları doğru olursa, iki maçı da kazanmak mümkün.

HAFTANIN ENLERi

- Haftanın olayı: Futbol-siyaset ilişkisi açısından Barcelona’nın referanduma destek için seyircisiz oynaması.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisar

- Haftanın en iyi futbolcusu: Vagner Love

- Haftanın en iyi teknik direktörü: MARIUS SUMUDICA

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt Çakır

UĞUR MELEKE:

KIRMIZI KARTA KADAR ‘YARIM POZİSYONU’ YOK

1- Alper’e yanlış kart çıktı ama Akhisar yenilgisini hakeme bağlamak saçma. F.Bahçe’nin kırmızıya kadar da yarım pozisyonu bile yok ki! Sahada cismen olmayanların sayısı 3-4 ise Akhisar’ı yenemezsiniz. Giuliano kayıp. Janssen düşük viteste. Lopes, Valbuena’ya Türkiye’deki kâbus gecesini yaşattı. Büyükler sadece koşarak kazanamaz; kalite koymalılar. F.Bahçe’de de eksik olan bu.

BUGÜN GÖZE EN HOŞ GELEN FUTBOLU G.SARAY OYNUYOR

2- G.saray coşkuyla oynuyor, 2-0’ken de 2-2’yken de aynı viteste. Hep daha fazlasını istiyor. Göze en hoş gelen futbol TT Stadı’nda. Ama bir fikstür gerçeği de var: Puan cetvelini ikiye bölersek, G.Saray’ın 7 rakibinin 6’sı alt gruptandı. F.Bahçe, Trabzon ve Başakşehir’le oynamak başka bir sınav.

BEŞiKTAŞ, DERBiDE TRABZON MAÇINI DA FEDA ETTi

3- Galibiyeti Leipzig’den aldığı için evet. Devler Ligi’nde 2’de 2’miz yok ki, bu tabloyu beğenmeme lüksümüz olsun! Beşiktaş’ın üzüleceği şey kaybettiği puanlar değil, yaşadığı gerilim olmalı. Güneş, derbide küfür ederse, Quaresma’ya-Oğuzhan’a sorumsuz atılmanın hesabını sorabilir mi? Soramayacağı için orada 3 değil, 5 puan kaybedilmiş oldu. Derbide Trabzon maçını da feda etti Beşiktaş.

TRABZONSPOR’UN 50. YIL HEDEFİ ZATEN BİR İLLÜZYONDU

4- Böyle bir iddia yoktu ki zaten! Son 5 sezondur ilk 3’e girememiş bir takımın, sırf 50. yıl diye şampiyonluk adayı olduğunu düşünmesi zaten bir illüzyon. Hedef, Avrupa’ya gitmek olmalı. Bu arada bir gelecek inşa etmek. Bu da 10 yılda bir yakalanacak Yusuf-Abdülkadir ikilisinin değerini bilmekle olabilir ancak.

TV’LERDE BiR FUTBOLCU ANTRENÖR ÇETESİ VAR

5- 18’de 6 yabancı doğal bir oran. TV’lerde eski futbolcu/antrenör çetesi var, yıllardır yerlinin hakkının yendiği kakafonisi yaratarak, ligi Kuzey Kore gibi içimize kapattılar. Kendini geliştirmeyen, sıfır yabancı dil bilen, Türkçeyi bile kusursuz konuşamayan antrenörlere mahkûm ettiler milyarlık ligi. Hocanın yerlisi-yabancısı yok, iyisi kötüsü var.

SON 2 MAÇA PLAY-OFF GARANTiSiYLE GiRMEK HARiKA

6- İlk 3 maçta 3 direkt rakibimize karşı galibiyet alamadıktan 1 yıl sonra, son iki maça iki galibiyette play-off garantisiyle girmek harika. Kadroda Volkan dışında bir olağanüstülük yok. Belli ki Lucescu hâlâ birilerinden sufle alıyor; ve o sufleyi kim veriyorsa bilsin ki ona ihanet ediyor.

HAFTANIN ENLERi

- Haftanın olayı: Alanya-G.Birliği maçındaki Tzavellas-A.İlhan pozisyonu, Avrupa’da haftanın en enteresan anlarındandı.

- Haftanın en iyi takımı: Osmanlıspor

- Haftanın en iyi futbolcusu: Vagner Love

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Okan Buruk

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt Çakır

MEHMET ARSLAN:

FEDERASYON F.BAHÇE’YE CEVAP VERMEK ZORUNDA

1- Hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı kasıtlı olduklarını düşünmüyorum veya buna inanmak istemiyorum. Hakemler, genel olarak sıkıntılı. G.Saray maçında Karabük lehine çalınan penaltıya bakın. Beşiktaş-Trabzon maçında iki takımdan da birer oyuncunun atılmamasına da... Ama Fenerbahçe’nin iddialarına da (Maç raporlarının değiştirildiği, görüntülerin verilmediği) federasyon cevap vermelidir. Bu iddialar yenilir yutulur iddialar değil.

GALATASARAY, ‘ZOR FiKSTÜR’Ü DE KALDIRACAK

2- ‘Hele bir deplasmanda görelim’ dedik, gördük! ‘Hele geriye düşsün’ dedik, gördük. Şimdi de ‘zor fikstür başlasın hele’ diyoruz. Ve göreceğiz ki G.Saray zor maçlarla da baş edebiliyormuş. G.Saray, verdiği keyifle son iki sezonun Beşiktaş’ının yerine geçti. Maicon’un uzatmadaki golü değil, o gol öncesi Gomis’in top için verdiği ısrarlı mücadele şampiyonluk alametidir.

AVRUPA iÇiN iYi, SÜPER LiG iÇiN İSE KÖTÜ BiR TABLO

3- tabloyu ikiye ayıralım: Şampiyonlar Ligi için memnun olurum, lig için ise asla... 2 zor maçtan 1 puan çıkarmış Beşiktaş. Daha da önemlisi sahada futbolcuların birbirine karşı artan el kol işaretlerinin soyunma odasına taşınması. Şenol Hoca’nın önce takımdaki bu gerilimin sebebine eğilmesi gerekiyor.

TRABZONSPOR’UN SORUNU DEREDE BOĞULMAK

4- Trabzonspor’un tek bir rakibi olsa ve bu kadar geriye düşse karamsar olmazdım. Trabzonspor’un sorunu derede boğulması. Bakın Göztepe ve Alanya maçlarından 6 puan çıkarsaydı bugün başka şeyler konuşurduk. Trabzon camiası ya istikrara sonuna kadar şans tanıyacak ya da geçmişteki gibi kurulan temeli bir kez daha yıkacak.

ARTIK ’HADi ASLANIM’ MOTiVASYONU YETMiYOR

5- Yerli hocalar, yerli dizi gibi! Sakız gibi uzayan, birbirine benzeyen, cesur olmayan senaryolar gibi olmaya başladı takımları. Birisinin de Avrupa’da takım çalıştırma hedefi yok. Yabancı ağırlıklı kadrolarda en büyük kozları olan ‘Hadi aslanım’ motivasyonu işe yaramıyor olabilir. Ligde eğer bir kalite yükseliyorsa bu hocaların transfer edilen kaliteli yabancıların sayesinde oluyor.

FORMA GiYMEK VE OYNAMAK BOŞUNAYMIŞ

6- Emre Akbaba’nın bu hafta yaptığı iki asisti gördünüz mü? O asistleri üç büyükten birinin futbolcusu yapsaydı değil milli takımın kaptanlığı bile verilirdi. Demek ki forma giymek ve üstelik şahane oynamak da milli olmaya yetmiyor. Lucescu’nun riskten kaçıyor. 2018’e gidemezse suçu yabancı fazlalığına atacak. Türkiye, Rusya’ya gider mi? Fransa’ya mucizevi şekilde gittiğimizi hatırlayınca, “Evet, gidebilir” diyorum.

HAFTANIN ENLERi

- Haftanın olayı: Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapan ilk Türk takımı olmayı başarması.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisar

- Haftanın en iyi futbolcusu: Emre Akbaba

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Okan Buruk

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt Çakır

UĞUR VARDAN:

HAKEMLERiN KARŞI OLDUĞUNU SANMIYORUM

1- Evet, hakem kötüydü ama Fenerbahçe sanki daha kötüydü. Ben meseleye daha genel bakmaktan yanayım; lig tarihimizin ‘üç büyük bileşeni’ ait oldukları kulvarda ne zaman tökezleseler sisteme ya da hakeme veryansın ediyor ama aslında sistemin kendileri olduğunu çok iyi biliyorlar. Hakemlerin özellikle Fenerbahçe’ye karşı olduğunu sanmıyorum, ortada genel vasatlık var; piyango her hafta birine ya da birilerine çıkıyor.

‘ZOR FiKSTÜR’ TÜM MARATON iÇiN DE BİZE FiKiR VERECEK

2- Bence ‘zor fikstür’ aranın açılması ya da kapanmasından ziyade bu takımın maratondaki nefesini ve kapasitesini ölçmemiz açısından önemli. Bakalım fiziğe, prese ve güce dayalı futbol, kadrosu nispeten oturmuş ve zirve mücadelesindeki yerlerini korumaya niyetle rakiplerine karşı ne yapacak; bekleyip görelim diyorum...

BEN, BU TABLODAN MEMNUN KALIRDIM

3- Ben olsam hikâyenin şu tarafıyla ilgilenirim: “Kariyerimde eksik sayfa ne? Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmak... O halde hedefim bu olsun. Lig zaten olduğu yerde duruyor, az biraz geride kalsam, sonradan geri dönüp toparlama imkânım da var.” Dolayısıyla memnun kalırdım...

TRABZONSPOR iÇiN ARTIK ŞAMPiYONLUK HEDEFİ ZOR

4- Şampiyonluk tabii ki zor görünüyor ama böyle bir iddiayı yaşatmanın kime ne zararı var ki? Asıl olarak şu ana kadar görünen tabloda Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş mücadelelerinin sonuçları itibariyle Trabzonspor, ‘2-2’lerin şahı’ olarak anılacak sanırım! Bakalım G.Saray karşısında seriyi bozacaklar mı?

ELDE, GiDiLECEK YERLi BULUNAMADIĞI iÇiNDiR

5- Zor duruma düşüldüğünde kapısı çalınacak teknik adamların sayısı belli ve bu kontenjandaki isimler hâlihazırda ya takım çalıştırıyorlar ya da çalıştırdıkları takımlardan henüz ayrıldılar; bu yüzden yabancılara yönelindi gibime geliyor. Antalyaspor’nun mesajı ise “Öyle bir takım kurduk ki, ancak uluslararası düzeyde bir isim çalıştırabilir” tadında geldi bana.

HIRVATiSTAN 1. OLUR iZLANDA PLAY-OFF’A GiDER

6- HAVUZ belli, bu durum kadro eleştirisini de anlamsız kılıyor. Sabri’nin 6 yıl sonra çağrılmasından başka ilgi çekici veri yok. Dünya Kupası hedefinde ise son limanlara gelindi. ‘İlk iki’ için 4 aday var; ben bu toplam içinde Hırvatistan’nın grubu birinci bitireceğini, play-off hakkı için de matematiksel olarak İzlanda’nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum.

HAFTANIN ENLERi

- Haftanın olayı: Olcay’ın attığı gole sevinmemesi, taraftarın da onu alkışlayarak, hazırlık maçındaki o protestoyu telafi etmesi.

-Haftanın en iyi takımı: Başakşehir

-Haftanın en iyi futbolcusu: Maicon

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Safet Susiç

- Haftanın en iyi hakemi: Cüneyt ÇAKIR