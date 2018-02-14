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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYerli Beckham davasında Beşiktaş’a bir şok daha!
Spor Arena Yerli Beckham davasında Beşiktaş’a bir şok daha!
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Spor Arena
Damla GÜLER
14.02.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Yerli Beckham davasında Beşiktaş’a bir şok daha!

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Beşiktaş’ın “Yerli Beckham” lakaplı genç futbolcu Mehmet Erkut Şentürk’e açtığı 1 Milyon Euro’luk dava mahkemeden sonra Yargıtay’dan da geçemedi. Mahkemeni ret kararının ardından Yargıtay’a itirazda bulunan Beşiktaş’ın itirazı Yargıtay tarafından da reddedildi.

Beşiktaş “Yerli Beckham” lakabıyla anılan Mehmet Erkut Şentürk ile 2011 yılında sözleşme imzalamak istedi. Ancak Şentürk’ün yaşının 17 olması sebebiyle annesi ve babası ile görüşüldü. Annesi ve babası ile Beşiktaş’ın ön sözleşme yaptığı Mehmet Erkut Şentürk Eskişehirspor ile anlaştı. Bunun üzerine Beşiktaş, Mehmet Erkut Şentürk’e 1 Milyon Euro’luk dava açtı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunan futbolcunun avukatı Savaş Adalet, sözleşme tarihinde müvekkilinin 18 yaşından küçük olduğunu ve sözleşmenin geçersiz olduğunu söyleyerek davanı reddini talep etti. Mahkeme de bu yönde karar vererek, sözleşmenin Şentürk’ün anne ve babası tarafından yapıldığını ve kendisinin 17 yaşında olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Yerli Beckham davasında Beşiktaş’a bir şok daha

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ONANDI
Beşiktaş’ın avukatları ise mahkemenin bu kararına itiraz etti. Ancak avukatların taleplerini değerlendiren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını yerinde bularak itirazı reddetti. Mahkemenin verdiği kararı onayan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “Kararın dayandığı delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan tüm itirazların reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliği ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

 

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