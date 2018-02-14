Yerli Beckham davasında Beşiktaş’a bir şok daha!
Beşiktaş’ın “Yerli Beckham” lakaplı genç futbolcu Mehmet Erkut Şentürk’e açtığı 1 Milyon Euro’luk dava mahkemeden sonra Yargıtay’dan da geçemedi. Mahkemeni ret kararının ardından Yargıtay’a itirazda bulunan Beşiktaş’ın itirazı Yargıtay tarafından da reddedildi.
Beşiktaş “Yerli Beckham” lakabıyla anılan Mehmet Erkut Şentürk ile 2011 yılında sözleşme imzalamak istedi. Ancak Şentürk’ün yaşının 17 olması sebebiyle annesi ve babası ile görüşüldü. Annesi ve babası ile Beşiktaş’ın ön sözleşme yaptığı Mehmet Erkut Şentürk Eskişehirspor ile anlaştı. Bunun üzerine Beşiktaş, Mehmet Erkut Şentürk’e 1 Milyon Euro’luk dava açtı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sunan futbolcunun avukatı Savaş Adalet, sözleşme tarihinde müvekkilinin 18 yaşından küçük olduğunu ve sözleşmenin geçersiz olduğunu söyleyerek davanı reddini talep etti. Mahkeme de bu yönde karar vererek, sözleşmenin Şentürk’ün anne ve babası tarafından yapıldığını ve kendisinin 17 yaşında olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.
KARAR OYBİRLİĞİ İLE ONANDI
Beşiktaş’ın avukatları ise mahkemenin bu kararına itiraz etti. Ancak avukatların taleplerini değerlendiren Yargıtay 13. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını yerinde bularak itirazı reddetti. Mahkemenin verdiği kararı onayan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “Kararın dayandığı delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan tüm itirazların reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliği ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle