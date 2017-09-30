Yerli ama acaba hangisi

BAYERN Münih 2012-2013 sezonunda Jupp Heynckes ile Lig, Federasyon ve Şampiyonlar Ligi kupasını bir arada aldı. Üçte üç yaptı. Takımın son Alman teknik direktörü Heyckens oldu. Son dört sezondur İspanyol Guardiola ve İtalyan Ancelotti ile çalışan yönetim, rotayı bu kez yine yerli teknik direktörlere çevirdi. Favorilerin başında Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Julian Nagelsmann geliyor.





KLOPP’UN TAZMİNATI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Jürgen Klopp Liverpool’u çalıştırıyor. Kolpp’u özellikle Kulübün Başkanı Uli Hoeness çok istiyor. Ateşli teknik direktörün oyun anlayışını da çok beğenen Hoeness, Klopp’un gelmesiyle takımda bir coşku havası yaratılacağını düşünüyor. Klopp’un tek dezavantajı Liverpool’a ödenecek tazminat miktarı.

TUCHEL’İN DE ŞANSI YÜKSEK AMA...

İkinci sırada Tuchel’in ismi geçiyor. Tuchel’in atak futbolu tercih etmesi ve şu anda boşta olması şansını artırıyor. Tek dezavantajı zorlu bir kişiliğe sahip olması. Gittiği kulüplerde yönetimle inatlaşması.

NAGELSMANN’IN GENÇLİĞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Üçüncü isim ise Bundesliga’nın en genç teknik direktörü olan Nagelsmann. 30 yaşındaki Nagelsmann’ın yeteri kadar tecrübeye sahip olmaması ve yıldız futbolcuları yönetip yönetemeyeceğinin bilinmemesi onun şansını düşürüyor. Ayrıca 2021 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunması da başka bir soru işareti.