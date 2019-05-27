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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
27.05.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Yerel basınından Bursaspor'a tepki

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Yerel basınından Bursaspor'a tepki

Bursaspor’un küme düşmesi, Bursa yerel medyasında oldukça tepkiyle karşılandı. Gazeteler ilk sayfalarından haberi okuyucularına duyurdu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü.

13 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadelede edecek yeşil beyazlı ekibin aldığı sonuçlara ise Bursa yerel medyasından tepkiler yükseldi. Bursa Hakimiyet Gazetesi, ilk sayfasının tamamını Bursaspor’a ayırırken “Kara Leke” başlığını kullandı.

Olay Gazetesi, ilk sayfadan “Acı Veda” olarak duyurduğu haberin iç sayfasında “İçimiz Kan Ağlıyor” başlığına yer verdi.

A Gazete, ilk sayfasından manşet olarak kullandığı haberde Başkan Ali Ay’ın projesine atıfta bulunarak “Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2’nci Lig’e” başlığını kullanırken, Kent Gazetesi de Bursaspor’un şampiyon olduğu 2010 yılına atıfta bulunarak, “2010 Ruhuna Fatiha!” başlığıyla haberi duyurdu. Ayrıca Bursa yerel basınında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetimi de yoğun şekilde eleştirildi.

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