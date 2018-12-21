Yer yerinden oynayacak! Real Madrid'e geri dönüyor...
2013/14 transfer sezonunun son gününde sürpriz bir şekilde Real Madrid'den ayrılan yıldız oyuncu, takas yoluyla Real Madrid'e geri mi dönüyor? İşte o çarpıcı iddia...
Santiago Solari'nin takımın başına gelmesiyle gözden düşen İspanyol Isco ve Unai Emery ile yıldızı barışmayan Türk asıllı Alman Mesut Özil, çok konuşulacak bir takasa imza atabilir...
The Independent kaynakları geçtiğimiz günlerde Arsenal'in Mesut Özil için teklifleri dinlemeye hazır olduğunu yazmış ve en ciddi aday olarak da Inter'i göstermişti.
Sakatlıklar, hastalıklar derken Unai Emery ile bir türlü aradığı uyumu yakalayamayan Mesut için şimdi de "Real Madrid'e dönüyor" haberi yapan İngiliz medyası, bu transferin gerçekleşmesi için de "Isco ile takas" formülünü ortaya attı.
Maurizio Sarri'nin Chelsea'ye almayı çok istediği Isco için Mesut Özil ismi devreye sokulacak ve Real Madrid cephesi ikna edilmeye çalışılacak. Hem cepten bonservis parası çıkmamış olacak, hem de Isco'nun haftalık maaşı Mesut Özil'in gidişiyle rahatlıkla karşılanmış olacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle