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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol "Yenilmez" teknik adamların mücadelesi!
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Sıradaki Haber: Trabzonspor ile Gençlerbirliği 68. kez karşı karşıya!

Futbol
aa-spor
09.02.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

"Yenilmez" teknik adamların mücadelesi!

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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın başkentte Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Başkent ekibinde kart cezalısı Issah ile tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Murat Duruer, Ahmet İlhan Özek ve Nihat Şahin, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

SADECE İLK MAÇLARINDA KAYBETTİLER

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve gelen Ümit Özat ve Ersun Yanal'dan sonra bordo-mavili takımın başına geçen Rıza Çalımbay, ilk maçlarının ardından yenilgi yüzü görmedi.
Kırmızı-siyahlılar, aynı sezonda ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Ümit Özat yönetiminde 7 haftadır yenilmiyor.
Sezona hazırlandığı genç teknik adamla 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yollarını ayıran ancak 9 maçlık Mesut Bakkal döneminden sonra Özat ile yeniden anlaşan kırmızı-siyahlılar, en son 13. haftada Osmanlıspor'a (2-0) kaybetti.
Bu karşılaşmanın ardından hiç kaybetmeyen Özat yönetimindeki başkent temsilcisi, 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgilik performansı sonucunda topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.

ÇALIMBAY DÖNEMİNDE 23 PUAN

Trabzonspor da konuk olacağı Gençlerbirliği gibi yaptığı teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti.
Sezonun 8. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'a 6-1 kaybettikten sonra Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Trabzonspor, tecrübeli teknik adam yönetiminde 23 puan topladı.

Bordo-mavili ekip, Çalımbay'ın ilk kez kulübede yer aldığı 9. haftada deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor (1-0) maçının ardından yenilgi yüzü görmedi.
Çalımbay ile 10. haftada Galatasaray'ı (2-1) mağlup eden, 11. haftada Kayserispor (0-0) ile berabere kalan Trabzonspor, 12. haftadan itibaren 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Sezonun 17. haftasından itibaren 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ve 11 maçtır yenilmeyen bordo-mavili ekip, 8 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla sıralamada 6. basamakta yer alıyor.

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