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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.02.2018 - 22:06, Son Güncelleme:

Yenilmez Gençler, Göztepe'ye acımadı

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Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde Göztepe'yi konuk etti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynana karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı. Gençlerbirliği'nin gollerini Jailton (2) ve Elvis Manu kaydetti. Konuk ekipte Adama Traore 29. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği ligde yenilmezlik serisini 9 haftaya çıkardı. Ümit Özat'ın ekibi 25 puanla haftayı 13. sırada kapadı. 33 puanda kalan Göztepe ise 8. sırada kaldı. Başkent temsilcisi ligde bir sonraki maçını Başakşehir deplasmanında oynayacak. İzmir ekibi ise evinde formdaki Sivasspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın son müsabakasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Göztepe’yi konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 3-0 kazandı. 

Stat: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Serkan Çınar , Esat Sancaktar , Murat Ergin Gözütok

Gençlerbirliği: Hopf , Ahmet Oğuz , Uğur Çiftçi , Palitsevich , Scekic (Dialo Guidileye dk. 74 ), Claro Dos Santos , Skuletic (Marko Milinkovic dk. 46 ), Khalili , Aydın Karabulut (Manu dk. 59 ), Jailton , Sessegnon

Yedekler: Taha Cengiz Demirtaş, Yıldırım Mert Çetin, Murat Duruer, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Rahmetullah Berişbek, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Özat

Göztepe: Günay Güvenç , Adama Traore , Rotman , Poko , Demba Ba , Selçuk Şahin (Sabri Sarıoğlu dk. 77 ), Tanju Kayhan (Leo Schwechlen dk. 39 ), Wallace Reis Silva , Kosanovic , Tayfur
Bingöl (Nabil Ghilas dk. 50 ), Gouffran

Yedekler: Yavuz Aygün, Halil Akbunar, Oscar Scarione, Ngando Elessa, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Jailton (dk. 3 ve 68), Manu (dk. 87) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Adama Traore (dk. 29) (Göztepe)

Sarı kartlar: Scekic (Gençlerbirliği), Poko (Göztepe)

Yenilmez Gençler, Göztepeye acımadı

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Palitsevich’in savunmadan açtığı uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutunda top kaleci Günay’dan döndü. Günay’dan dönen top Jailton’na çarptı ve kalecinin altından geçerek ağlara buluştu. 1-0

29. dakikada Adama Traore, Sessegnon’a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

39. dakikada Aydın’ın ortasında Claro topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci Günay topu rahat şekilde kontrol etti.

47. dakikada sol kanattan Aydın’ın açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza sahası içine giren Milinkovic pasını müsait pozisyonda olan Aydın’a aktardı. Aydın önüne gelen topu ıskalayarak ayağının altından kaçırdı.

56. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay son anda ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Ahmet’ten aldığı pasla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay topu güçlükle oyun alanı içine çeldi. Savunma oyuncusu da hiç riske girmeden topu taca attı.

64. dakikada Jailton’un vurduğu sert ve düzgün şutta top üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada kaptan Uğur Çiftçi’nin sol kanattan açtığı ortada altı pas üzerinde bomboş olan Jailton gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Jailton kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-0

72. dakikada Milinkovic ile verkaç yapan Ahmet’in gelişine vurduğu şutta kaleci Günay topu kornere çeldi.

87. dakikada kendi çabasıyla ceza sahasına giren Manu vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu. 3-0

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