Yenilerle baş başa

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Ersun Yanal, Alanya'da forma vereceği isimlerle bire bir görüştü.
Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi gidilecek zorunlu rotasyon sebebiyle forma adayı olan oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı. Dirar, Ayew, Zajc, İsmail ve Isla ile görüşen tecrübeli teknik adam her yönüyle sadece maça konsantre olmaları istendi.
ALANYA ile yarın oynanacak maça hazırlanan Fenerbahçe’de Ersun Yanal, gidilecek zorunlu rotasyon sebebiyle forma adayı olan oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı. M. Ekici, Hasan Ali, Soldado ve Moses’ın yokluğunda takımda pek çok değişiklik yaşanacak. Yanal ve kurmayları görev alma ihtimalleri çok yüksek olan Dirar, Ayew, Zajc, İsmail ve Isla ile yakından ilgileniyor.
Hücum konusunda telkin...
BEŞ isimden de en iyi performanslarını sergilemeleri, her yönüyle sadece maça konsantre olmaları istendi. Alanya’nın ligde yediği gollerin büyük kısmında; kanat akınları ve defansın arkasına atılan topların devamında gelişen ataklar ön plana çıktığından planlar da bunun üzerine kurgulanıyor. Hücumun en ucunda görevlendirilecek Ayew ile onun arkasında oynayacak Zajc’a ise özellikle; ileride Dirar ve Valbuena’yla sık sık defansın arkasına sarkmaları telkininde bulunuldu.
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