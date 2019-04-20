Yenilerle baş başa

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
Fatih SABOVİÇ
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Ersun Yanal, Alanya'da forma vereceği isimlerle bire bir görüştü.

Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi gidilecek zorunlu rotasyon sebebiyle forma adayı olan oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı. Dirar, Ayew, Zajc, İsmail ve Isla ile görüşen tecrübeli teknik adam her yönüyle sadece maça konsantre olmaları istendi.

ALANYA ile yarın oynanacak maça hazırlanan Fenerbahçe’de Ersun Yanal, gidilecek zorunlu rotasyon sebebiyle forma adayı olan oyuncularıyla görüşmeler yapmaya başladı. M. Ekici, Hasan Ali, Soldado ve Moses’ın yokluğunda takımda pek çok değişiklik yaşanacak. Yanal ve kurmayları görev alma ihtimalleri çok yüksek olan Dirar, Ayew, Zajc, İsmail ve Isla ile yakından ilgileniyor.

Hücum konusunda telkin...

BEŞ isimden de en iyi performanslarını sergilemeleri, her yönüyle sadece maça konsantre olmaları istendi. Alanya’nın ligde yediği gollerin büyük kısmında; kanat akınları ve defansın arkasına atılan topların devamında gelişen ataklar ön plana çıktığından planlar da bunun üzerine kurgulanıyor. Hücumun en ucunda görevlendirilecek Ayew ile onun arkasında oynayacak Zajc’a ise özellikle; ileride Dirar ve Valbuena’yla sık sık defansın arkasına sarkmaları telkininde bulunuldu.

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