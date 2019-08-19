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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.08.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Yenilenen Sivasspor göz doldurdu

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Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesinin ardından kadroda revizyona gitti.

Süper Lig'de yeni sezona teknik heyetin yanı sıra oyuncu kadrosunda da önemli değişikliklerle başlayan Demir Grup Sivasspor, ligdeki ilk maçında Beşiktaş'ı 3-0 gibi farklı skorla mağlup ederek göz doldurdu. 

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesinin ardından kadroda revizyona gitti. 

Ligi geçen sezon 41 puanla 12. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesinde 10 futbolcuyla yollar ayrıldı. 

Sivas ekibi, sözleşmesi sona eren futbolculardan Mattias Bjarsmyr, Muhammet Demir, Douglas, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, David Braz, Tolgahan Acar, Gabriel Torje, Delvin N'Dinga ve Sergio Rochet ile yollarını ayırdı. 

- Kadroda revizyon 

Çalımbay'ın raporu doğrultusunda kadroda önemli değişikliklere giden Sivasspor, 11 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. 

Kırmızı-beyazlılar, transfer döneminde kaleyi Mamadou Samassa ve Muammer Zülfikar Yıldırım, savunmayı Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman ve Marcelo Goiano, orta sahayı Armin Djerlek, Isaac Cofie, Volkan Eğri ve Fernando Andrade ile gol yollarını ise Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak güçlendirdi.

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Geçen sezon sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Paul Papp da kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. 

Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde özellikle Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği genç oyuncu Emre Kılınç'ı da kadrosunda tutmayı başardı. 

Sezona yeni teknik heyet ve yenilenen kadrosuyla Beşiktaş maçıyla başlayan kırmızı-beyazlılarda, yeni transferler Samassa, Muammer Zülfikar Yıldırım, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie, Dos Santos ve Yatabare, ilk resmi müsabakalarına çıktı. 

Sivas ekibi, yeni transferlerin performanslarıyla öne çıktığı Beşiktaş karşılaşmasını, Mert Hakan Yandaş, Yatabare ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-0 kazandı. 

- Kırmızı-beyazlılardan en iyi ikinci başlangıç 

Süper Lig'de 14. sezonunu geçiren Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek ilk haftalar itibarıyla sezona en iyi ikinci başlangıcını yaptı. 

2007-2008 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon da Beşiktaş'ı aynı skorla geçti. 

Sivas ekibi, ligde ilk haftalarda oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. 

Bu karşılaşmalardan 9'unu sahasında 5'ini deplasmanda oynayan kırmızı-beyazlılar, 17 gol attı, 14 gol yedi. 

Süper Lig'de 14'üncü sezonunu geçiren Sivasspor'un ilk haftalardaki performansı şöyle: 

2005-2006: Sivasspor-Malatyaspor: 1-1 
2006-2007: Sivasspor-Gençlerbirliği: 1-2 
2007-2008: Trabzonspor-Sivasspor: 0-3 
2008-2009: Sivasspor-Kayserispor: 0-0 
2009-2010: Sivasspor-Trabzonspor: 1-2 
2010-2011: Sivasspor-Galatasaray: 2-1 
2011-2012: Karabükspor-Sivasspor: 2-1 
2012-2013: Gaziantepspor-Sivasspor: 0-1 
2013-2014: Kayserispor-Sivasspor: 1-0 
2014-2015: Sivasspor-Gaziantepspor: 1-2 
2015-2016: Sivasspor-Galatasaray: 2-2 
2017-2018: Akhisarspor-Sivasspor: 1-0 
2018-2019: Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0 
2019-2020: Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Yenilenen Sivasspor göz doldurdu

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