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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
17.02.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Yeniden Manchester United'a

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Yeniden Manchester United'a

Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, yıllar sonra yeniden takımının başında sahaya çıkıyor.

77 yaşındaki teknik adam, Kırmızı Şeytanlar'ın Bayern Münih'i yendiği tarihi Şampiyonlar Ligi finalinin 20. yıl dönümü için düzenlenecek özel maçta kulübedeki yerini alacak.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında beyin kanaması geçirerek herkesi korkutan Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, iyileşip ayağa kalktıktan sonra yeniden sahalara dönüyor.

77 yaşındaki efsanevi menajer, Kırmızı Şeytanlar'ın Bayern Münih'i dramatik bir şekilde yendiği 1999 Şampiyonlar Ligi finalinin 20. yıl dönümü için düzenlenecek özel maçta kulübedeki yerini alacak.

26 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak maçta 20 yıl önceki finalde forma giyen isimler yeniden karşı karşıya gelirken Ferguson da United'ın başında olacak.

Camp Nou'da 1999'da oynanan Devler Ligi finalinde duraklama dakikalarına 1-0 geride giren United, 90+1'de Teddy Sheringham ve 90+3'te Ole Gunnar Solskjaer'ın golleriyle 2-1'lik tarihi bir zafer elde etmişti.

O gün takımının başında sahada olan Ferguson, 2013'te Kırmızı Şeytanlar'daki 26 yıllık görevini bırakma kararı almıştı.

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