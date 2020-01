Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası'nda hedef 216 bin forma

BTSO Altıparmak Temsilcilik Binası'nda Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, "Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası"nın detayları açıklandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak Bursaspor'a her daim destek olduklarını ancak Bursaspor üzerinden şahsını ve Bursa iş dünyasını hedef alan kirli bir organizasyonla karşılaştıklarını söyledi.

Bursaspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak için şehirdeki herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Burkay, "Bursaspor ancak iş dünyasının öncülüğünde yerel yönetimlerimizin, siyasetçilerimizin ve taraftarımızın katkısı ile arzu ettiğimiz konuma çıkabilir. İşte bugün başlattığımız 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası da Bursa gibi büyük bir şehrin takımını olması gereken yerde, en üst seviyedeki rekabette iddialı pozisyona getirme hedefi taşımaktadır.

Ortak değerimiz olan Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e döndürecek bir destek çalışması için iş dünyası temsilcilerimizle görüşerek, sizlerle paylaşacağım yol haritamızı belirledik. Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağımız hesaplarda toplanacak bağışlar, tüm kent dinamiklerinin özverisi ve katkısı ile Bursasporumuzun düzlüğe çıkmasına imkan sağlayacak ilk adım olacaktır." diye konuştu.

- Hedef 216 bin forma

BTSO Başkanı Burkay, kulübün bulunduğu ekonomik zorluklar dolayısıyla toplanacak paraların doğrudan takıma aktarılacağını kaydetti.



Kendisinin ve diğer iş insanlarının kampanyaya katkı sağlamak için çok çalışacaklarını ifade eden Burkay, şunları aktardı:



"Bizler özel sektör temsilcilerinden ve firmalarımızdan 100 bin forma alma hedefi karşılığında 10 milyon liralık bir meblağ oluşturacağız. Bu desteğe ilaveten Bursa Büyükşehir Belediye ve 17 belediyemiz de ilçe nüfuslarına göre 80 bin formalık artı katkı sağlayacaktır. Ayrıca esnaf odaları birliğimiz BESOB ve akademik odalarımızın da bu kampanyaya 10'ar bin forma ile katkı sağlayacak.

Bunlara ilaveten Bursaspor taraftarımızdan da 16 bin forma ile bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz. Böylece Bursasporumuz için 216 bin forma desteği ile 21,6 milyon liralık kaynak sağlayacağız. Bu destek paketi sayesinde hem takımımızı Süper Lig'e taşıyacak futbolcu transferleri için gerekli imkanları oluşturmuş olacağız hem de Bursaspor Akademisi kapsamında altyapı takımlarımızı da desteklemeyi hedefliyoruz. Ben buradan her zaman takımımızın yanında olan taraftarımıza ve Bursaspor sevgisini her fırsatta gösteren tüm hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum. Sevgi eylem ve fedakarlık gerektirir."



Burkay, kulübün kötü tezahürat nedeniyle her yıl 1 milyon lira ceza ödediğini, bunu da hiçbir Bursaspor taraftarının içine sindirebileceğine inanmadığını söyledi.

Kulübün 57. kuruluş yıl dönümü olan 1 Haziran'da bir organizasyon düzenleyeceklerini, burada da kulüp için destek sağlanacağını belirten Burkay, kulübün dernek statüsünden şirket statüsüne geçmesi için de çağrıda bulundu.

