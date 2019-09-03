Yeni Zelanda, Karadağ engeli Fotu ve Webster'la geçti!
2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda, Karadağ'ı 93-83 mağlup etti.
Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Leandro Lezcano (Arjantin), Michal Proc (Polonya)
Karadağ: Ivanovic 18, Sead Sehovic, Dubljevic 13, Vucevic 15, Petar Popovic 13, Bjelica 9, Needham 6, Aleksa Popovic, Radoncic 3, Suad Sehovic 6, Todorovic
Yeni Zelanda: Abercrombie 4, Fotu 20, Loe 10, Tai Webster 11, Corey Webster 25, Ili 10, Rusbatch 6, Delany 2, Ngatai, Pledger, Smith-Milner 5
1. Periyot: 26-31
Devre: 44-53
3. Periyot: 65-66
Yeni Zelanda, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Karadağ ise ikinci kez mağlup oldu.
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