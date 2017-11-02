Yeni transferler 40 yıllık Fenerbahçeli gibi

1- YENİ TRANSFERLER 40 YILLIK F.BAHÇELİ GİBİ
Obradovic, içindeki zafer arzusunu geçen haftalarla birlikte yavaş yavaş takımına empoze etmeye başladı. Yenilerden Melli, Guduric, Wanamaker hiç sırıtmamaya başladı.
Özellikle ilk çeyreğe uzun beşle başlayan Obra, Wanamaker ile Datome'den tam verim aldı. Melih-Sloukas ikilisi oyuna girince zorlanan F.Bahçe ikinci periyoda 20-18'le önde girdi.
2- THOMPSON SANKİ EUROLEAGUE FİNALİNDE...
Jason Thompson'ın uyum süreci merak ediliyorsa, ilk yarıdaki görüntüsü itibariyle artık merak edilmemeli! Datome ve Vesely'nin kenara geldiği anlarda pota altında tek başına savaşan Thompson, hücum ve savunmada fark yaratmaya başladı.
Kaçırdığı bir serbest atış sonrası öyle bir bağırdı ki, sanki EuroLeague finalinde mücadele edercesine hırslandığı ortadaydı.
3- VALENCIA NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR!
Fenerbahçe'nin etkili boyalı alan savunması sonrası ikili oyunlardan, pota altı penetrelerinden istediğini alamayacağını anlayan Valencia, dış atışlara yöneldi.
Dış atışların en büyük tuzağı ise, "Başladığın ritmin bozulmasıdır." Bu ritmi ilk çeyrekte yakalayan Valencia, ikinci periyotta işler istediği gibi gitmeyince, 'ne yaptığını bilemez' hale geldi. Nunnally, Wanamaker, Sloukas üçlüsünün sert savunması ibreyi temsilcimize döndürdü.