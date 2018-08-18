Yeni transfer İstanbul'a geldi
Galatasaray Kulübünün anlaşma sağladığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, saat 01.30 sularında İstanbul’a geldi.
Atatürk Havalimanı’na giden Galatasaray taraftarı Akbaba’yı tezahüratlar ve büyük bir coşkuyla karşıladılar. Akbaba, yaptığı ilk açıklamada “Allah beni bu taraftara karşı utandırmasın” dedi. Akbaba, özel bir araçla havalimanından kalacağı otele gitti ve burada da kendisini ikinci başkan Abdurrahim Albayrak karşıladı.
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