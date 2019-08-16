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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Yeni transfer Steven Nzonzi konuştu!

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Yeni transfer Steven Nzonzi konuştu!

Galatasaray'ın İtalya ekibi Roma'dan 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Nzonzi, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Galatasaray'a transferimin gerçekleştirilmesine emeği olan önce başkanımıza, sonra kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük hedeflerimizin olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Umarım onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Çok önemli bir sezon bizim için. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız" dedi.

MUSTAFA CENGİZ: HEP DÜNYA YILDIZLARI BİZİMLE BERABER
Transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattıklarını ifade eden Cengiz ise "Nzonzi bir dünya yıldızı. Galatasaray'ımız da bir dünya takımı. İkisi birbirine çok yakışacak. Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10'uncu transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri'den Emre Mor'a, Emre Mor'dan Babel'e, Jimmy Durmaz'a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık. Sevgili hocamızla birlikte, teknik kadroyla, bütün sportif direktörlerimizle, scout ekibimizle ve menajerlerle birlikte FFP kuralları, lisanslama ve yapılandırma kuralları içinde transferlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolda inanıp, elimizden gelenin çok ötesini bütün kadro olarak saydığım isimlerle yapıyoruz gece gündüz. Galatasaray'da transfer de bitmez, dinamizm de bitmez. İnşallah emin adımlarla hedefe doğru, dünyanın tepesine doğru yürürüz diye düşünüyorum" dedi.

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