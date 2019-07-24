Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Erzurumspor'dan transfer ettiği Lokman Gör, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerine yer verildi.
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