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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye geldi

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Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye geldi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, kente gelerek kulüp başkanı Ali Çetin ile stattaki yenileme çalışmalarını takip etti.

Yeşil-siyahlı ekibin 33 yaşındaki oyuncusu, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edilecek olması nedeniyle tadilata alınan Denizli Atatürk Stadı'nı ziyaret edip, burada kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle baret takarak çalışmaları yakından izledi.

Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun resmi işlemlerin ardından aralarına katıldığını söyledi.

Stadyumda çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Çetin, "Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuz'da zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı nöbetleşe, gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Her şey Denizli ve Denizlispor için." diye konuştu.
Hugo Rodallega da Denizlispor'da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, yarın takımla kampa katılacağını ifade etti.

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