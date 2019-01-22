Yeni transfer Marcao 6'ya katladı!
Marcao'nun Chaves'teki aylık maaşının 14 bin Euro olduğu öğrenildi.
Chaves'e verilen 4 milyon Euro bonservis bedeli tartışılan Marcao, 3.5 yıl sözleşme imzaladığı G.Saray'da sezon sonuna kadar 400 bin Euro alacak. 2019- 20 sezonu için sözleşmesinde 800 bin Euro yazan Brezilyalı stopere maaşı 10 ayda 80 bin Euro taksitlerle ödenecek.
Marcao'nun Chaves'teki aylık maaşının 14 bin Euro olduğu öğrenildi. Portekiz'de yıllık 140 bin Euro olan ücretini 6 katına çıkaran Marcao ilk maçında Ankaragücü karşısında sınıfı geçen bir performans sergiledi.
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