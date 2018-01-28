Yeni transfer 2 ay sahalardan uzak kalacak! Çenesi kırıldı...

Atiker Konyaspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı 19. hafta maçının son dakikalarında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinin ardından ameliyat kararı alınan Yatabare, operasyon geçirdi.

Çenesi kırılan Yatabare 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Doktorumuz Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü, yaptığı açıklamada “Oyuncumuz Mustapha Yatabare’nin aldığı darbe sonrası çekilen tomografisinde çene kemiğinde 4 adet parçalı kırık saptandı. Gece yarısı N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Hocası Doç Dr. Mehmet Dadacı ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir ameliyatla kırıklar vida ve plaklarla tespit edildi.Ameliyat başarılı geçti ve oyuncumuz yaklaşık olarak 2 ay sonra maç yapabilir duruma gelecek. Gece yarısı ekibiyle birlikte organize olan ve başarılı bir ameliyat gerçekleştiren N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesine ve Hocası Doç Dr. Mehmet Dadacı’ya teşekkür ederiz” görüşlerine yer verdi." (Haber 7)