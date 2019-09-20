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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
20.09.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman oldular!

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Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe’nin başarısızlığındaki en önemli neden, İslam Slimani, Andre Ayew, Michael Frey gibi futbolcuların performansı idi.

Özellikle de yıllık maliyeti 5.7 milyon Euro’ya ulaşan (kendisine 4.2, kulübü Leicester City’ye 1.5) Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı. F.Bahçe’de bu kadar  kötü oynayan Slimani, Ayew ve Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco’nun Falcao’nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol, Swansea’ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg’e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

VALBUENA COŞTU, COŞTURDU

Başarısız oldukları için gönderilen bu oyuncuların yanı sıra, sözleşmeleri bittiği için ayrılan Mathieu Valbuena, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, yeni takımlarında son derece başarılı. Olympiakos’a giden Valbuena, 10 maçta 4 gol, 7 asist gibi muhteşem bir istatistik yakaladı. Geçen sezon aylarca kadroya dahi alınmayan Soldado, Granada macerasına 4 maçta 1 gol, 2 asistle başladı. 16.5 milyon Euro’ya Napoli’ye satılan Eljif Elmas da, takımının asları arasına girdi.

Fenerbahçeden ayrılıp yeni takımlarında kahraman oldular

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