Fenerbahçe'den ayrılıp yeni takımlarında kahraman oldular!
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe’nin başarısızlığındaki en önemli neden, İslam Slimani, Andre Ayew, Michael Frey gibi futbolcuların performansı idi.
Özellikle de yıllık maliyeti 5.7 milyon Euro’ya ulaşan (kendisine 4.2, kulübü Leicester City’ye 1.5) Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı. F.Bahçe’de bu kadar kötü oynayan Slimani, Ayew ve Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco’nun Falcao’nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol, Swansea’ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg’e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.
VALBUENA COŞTU, COŞTURDU
Başarısız oldukları için gönderilen bu oyuncuların yanı sıra, sözleşmeleri bittiği için ayrılan Mathieu Valbuena, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, yeni takımlarında son derece başarılı. Olympiakos’a giden Valbuena, 10 maçta 4 gol, 7 asist gibi muhteşem bir istatistik yakaladı. Geçen sezon aylarca kadroya dahi alınmayan Soldado, Granada macerasına 4 maçta 1 gol, 2 asistle başladı. 16.5 milyon Euro’ya Napoli’ye satılan Eljif Elmas da, takımının asları arasına girdi.
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