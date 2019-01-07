Yeni takımı belli oldu! Pepe'den çalım...
Beşiktaş'tan ayrılan Pepe sürpriz bir takıma transfer oluyor.
Maaşını zamanında alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, Porto derken Fransa'nın Monaco takımıyla el sıkıştı.
Maaşını zamanında alamadığı gerekçesiyle Beşiktaş ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, Fransa yolcusu...
EL SIKIŞTILAR
Portekizli yıldızın, Fransa’da zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Monaco ile el sıkıştığı öğrenildi.
35 yaşındaki stoperin en kısa zamanda Kırmızı-Beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.
Hatırlanacağı üzere Monaco, geçtiğimiz günlerde de Schalke’den 36 yaşındaki stoper Naldo’yu kadrosuna katmıştı. (Fanatik)
Monaco son lig maçında evinde mağlup olmuştu...
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