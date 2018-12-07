Yeni takımı belli oldu! Maicon Atletico'ya...
Galatasaray’ın stoperi Maicon, ara transfer döneminde takımdan ayrılıyor.
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, yaz transfer sezonunun son dakikalarında Al Hilal ile anlaşmış ancak evraklar yetişmediği için transfer askıya alınmıştı.
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Brezilya basınına göre Maicon'u ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'nun istediği öğrenildi. Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Sambacı, Ocak ayında Brezilya'nın yolunu tutacak.
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Brezilyalı futbolcu, son günlerde ortaya koyduğu futbolla Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekiyordu. (Takvim)
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