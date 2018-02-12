Yeni takımı açıklandı! Neymar...
222 milyon Euro'luk rekor bir bedelle Barcelona'dan, Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, Fransa'dan da ayrılıyor...
Hakkında uzun bir süredir transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'la ilgili Brezilya milli takımından arkadaşı Marcelo'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Barcelona'dan Paris Saint Germain'in yolunu tutan Neymar'ın adı uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.
Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez de Ballon d'Or 2017 sırasında yaptığı bir açıklamada yıldız futbolcuyu takımlarında görmek istediklerini alenen beyan etmişti.
YAKIN ARKADAŞI İLAN ETTİ
Neymar'ın Brezilya milli takımından arkadaşı olan Real Madridli Marcelo ise Brezilyalı süperstar ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Esporte Interativo'ya konuşan Marcelo, "Bence Neymar bir gün kesinlikle Real Madrid forması giyecek." sözlerini kullandı.
Neymar'ın Real için çok uygun bir transfer olacağının altını çizen Marcelo, "Eğer bize transfer olursa bu, harika olur." şeklinde konuştu. Neymar'ın sezon sonunda PSG'den ayrılıp, Real Madrid'e transfer olma olasılığı bir hayli yüksek görülüyor. (Fanatik)
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