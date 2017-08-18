YENİ SEZON YENİ HEYECAN

Avrupa'nın üç büyük liginde heyecan başlıyor. La Liga, Serie A ve Bundesliga 'da ilk hafta maçlarıyla; yeni sezon start alacak. Bu liglerde yer alan takımlarda top koşturan milli futbolcular da forma mücadelesinin içine girecek.
Bundesliga ve Serie A'da sezonu şampiyonlar açıyor. Bayern Münih, sezonu Allianz Arena'da oynanacak Bayer Leverkusen maçıyla açacak. Serie A'da da Juventus, ilk hafta mücadelesinde sahasında Cagliari ile karşılaşacak. La Liga'da ise sezon; Leganes ile Alaves arasında oynanacak maçla başlayacak.
Bundesliga'da gözler; Çağlar Söyüncü, Emre Mor, Yunus Mallı, Ömer Toprak, Nuri Şahin gibi isimlerde olacak.
La Liga'da ise; Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal'ın ortaya koyacakları performans merak konusu.
Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder de Serie A'daki ilk deneyimlerini yaşayacak.