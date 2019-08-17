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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.08.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Yeni sezon, eski kabus! Deplasmanda 13. mağlubiyet...

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Yeni sezon, eski kabus! Deplasmanda 13. mağlubiyet...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan son şampiyon Galatasaray'da deplasman kabusu sürüyor.

Geride kalan iki sezonda Süper Lig'deki toplam 12 mağlubiyetinin tamamını dış sahada yaşayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezonun ilk haftasında da deplasmanda çıktığı karşılaşmadan eli boş döndü.

Galatasaray, 2017-2018 sezonundaki 7 mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise sadece dış sahalardaki Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını kaybetti.

- Evindeki başarı şampiyonlukları getirdi

Süper Lig'de geride kalan iki sezonda iç sahadaki başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 maçta mağlup olmadı.

Sahasında Süper Lig tarihinin en uzun süreli yenilmezlik serisini geçiren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda evinde son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmadan sonra evinde oynadığı 36 müsabakada 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

Denizlispor 2-0 Galatasaray
Denizlispor 2-0 Galatasaray

Yeni sezon, eski kabus Deplasmanda 13. mağlubiyet...

- Sahasında 92, deplasmanda 52 puan

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı geride kalan iki sezonda sahasında toplamda 92 puanı hanesine yazdırırken, deplasmanda ise 52 puan elde edebildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda iç sahada 49, deplasmanda ise 26 puan kazandı.

Galatasaray geçen sezon ise Türk Telekom Stadı'ndaki maçlarda 43 puanı hanesine yazdırırken, dış sahadaki müsabakalarda ise 26 puan aldı.

"10 kişi kaldıktan sonra toparlanmak zor oluyor"Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, "10 kişi kaldıktan sonra deplasmanda işiniz zorlaşıyor, rakibe direnç verdik" dedi.
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